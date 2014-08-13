Кто такие хаус-мастера и почему они придут во все дома Беларуси?

Новости Беларуси. И лампочку вкрутить, и трубы прочистить. На смену электрикам и сантехникам приходят хаус-мастера, причем в перспективе универсальные работники будут обслуживать все дома нашей страны. В Беларуси уже подготовлено 1600 специалистов. Большая из них часть трудится в Минске. Кстати, новая форма работы пришлась по вкусу сразу трем звеньям: жильцам, ЖЭСам и, конечно же, самим хаус-мастерам.

Приборы в квартире Георгия Владимировича будто сговорились: выключатель в зале приказал долго жить, кран на кухне потек, дверная ручка... и та подвела... Однако у хаус-мастера Александра и на семь бед ответы найдутся. Пара ловких движений — и как по мановению волшебной полочки одной проблемой меньше.

Каких только инструментов нет в чемодане Александра. Мастером на все руки он работает год. Трудовую акклиматизацию электрик с двадцатилетним стажем прошел быстро. Сейчас за Александром закреплено около четырех сотен квартир, для многих он как коммунальный участковый. Мужчине и самому нравится такая роль, ведь бонусов стало больше.

Александр Данилевич, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений УП «ЖЭС № 32 ЖРЭО Заводского района Минска»:

Работа стала интересней. Зарплата немножко поднялась, мы научились плотницким работам, сантехническим.

Тему хаус-мастера начали прорабатывать в Беларуси еще в 2011 году. Пошла она в унисон с реформой ЖКХ, которая предусматривает оптимизацию труда и, следовательно, сокращение штата. Если задуматься, один универсальный специалистов заменяет целых четверых. Сейчас в штате мастеров по дому насчитывается 1600 человек. Более половины специалистов трудится в Минске. В перспективе на такую форму обслуживания перейдут все коммунальные предприятия страны.

Михаил Варикаш, директор УП «ЖЭС № 32 ЖРЭО Заводского района Минска»:

Человек заинтересован сделать работу хорошо, потому что к нему обращаются жители напрямую. Качество и имидж ЖЭСа от этого будет зависеть.

Кстати, жильцы домов первыми оценили ЖКХ ноу-хау. Вот и пенсионер Георгий Владимирович нарадоваться не может.

Георгий Говейно, пенсионер:

Это очень удобно.

Ценный опыт наши коммунальщики позаимствовали у Германии. Именно там возник институт хаус-мастеров, а самих подобных специалистов бюргеры ассоциируют с добрым духом дома, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.