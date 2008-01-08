Православные белорусы отметили Рождество Христово

В Рождественских богослужениях в Минске приняли участие около 13 тысяч человек. Все мероприятия прошли спокойно, без происшествий. Наибольшее число верующих собралось в Кафедральном соборе и в храме на улице Притыцкого. Торжественные службы прошли в 26 храмах столицы. Порядок в них обеспечивали 75 сотрудников милиции. В усиленном режиме столичные правоохранители работали до утра.



А сегодня в Свято-Духовом кафедральном соборе дети из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, а также сироты и воспитанники детских домов встретятся с Митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. Затем школьники побывают в Белгосцирке. Перед представлением свои концертные номера им подарят звезды белорусской эстрады. Кроме яркого циркового шоу маленькие зрители получат новогодние сувениры и подарки.