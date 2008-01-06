Православные отмечают Сочельник

В этот день у православных христиан сохраняется обычай ничего не есть до появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что появилась над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Сочельник - это еще и последний день рождественского поста. Он длился 40 дней. Жили в молитве и смирении.

Встретить Рождество с любовью к людям - этому учит церковь. А минчане, в свою очередь, спешат не только выразить свою любовь, а и порадовать подарком. Вертепы, подсвечники, молитвословы - в ходу буквально все.

Что и кому дарить - критерий индивидуальный. Но знающие люди говорят: крестников перед христианским праздником забыть никак нельзя. Если это ребенок, подойдет нательный крестик или детская Библия. Православная книга - также традиционный и, в принципе, универсальный подарок.

Икона в подарок - как испрошение Божьей помощи и благодати. Зачастую их дарят родители детям. Керамические ангелочки также очень популярны. Такая покупка для крестника - символ того, что о ребенке позаботится ангел-хранитель.

Самая нарядная свеча украшает праздничный стол. Обязательный атрибут - мед. Его добавляют в кутью, которой разговляются перед Рождеством. Этот этап праздника не менее важен. Ведь соблюдение традиций - залог достойной встречи Рождества.

Сегодня и завтра праздничные Рождественские богослужения пройдут во всех православных храмах республики. Главную литургию отслужат сегодня ночью в минском Свято-Духовом кафедральном соборе. Ее возглавит Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Ожидается, что храмы посетят десятки тысяч верующих. В местах большого скопления людей будут дежурить усиленные наряды милиции.

