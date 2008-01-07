Православные верующие отмечают Рождество Христово

Это второй по значимости праздник после Пасхи. По преданию, Иисус Христос родился от Пресвятой Девы Марии в городе Вифлееме, в Палестине.

Ночью праздничные богослужения прошли во всех действующих храмах. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым. "Этот великий праздник сближает всех нас, раскрывает сердца навстречу добру и милосердию. Помогает еще лучше осознать значение самых главных жизненных ценностей - крепкой, дружной семьи, надежного домашнего очага, мира и согласия", - говорится в поздравлении.



Праздник Рождества, по учению церкви, символизирует примирение человека с Богом. В этот день заканчивается сорокадневный пост. 12 дней от Рождества Христова до праздника Крещения Господня отмечают Святки, в белорусской версии - Коляды. В эти дни принято посещать одиноких, путешествовать по святым местам и дарить подарки.



Рождество отмечает вся планета. Центр торжеств - на Святой земле, в Вифлееме. Собравшихся на центральной площади верующих благословил православный Патриарх Иерусалима. Торжественные молебны прошли и в других городах Израиля.



А в Сербии молились о мире на своей земле. В Рождественскую ночь в этих краях перед храмами горят костры. По старому обычаю сжигают связанные поленья и ветки дуба. Люди верят, что таким образом оставляют в прошлом все свои неприятности.