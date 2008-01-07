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В белорусском Париже появилась "Эйфелева башня"

07 января 2008 18:10
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Сделать маленький населенный пункт Поставского района настоящим туристическим объектом взялась Католическая Церковь. Считается, что деревня Париж, получила свое название в честь французских солдат войны 1812 года. Здесь неподалеку есть и кладбище времен Наполеона. По другой версии, такое название Парижу дал из прихоти местный помещик.

Будущий культурный центр своего знаменитого "теску" пока напоминает мало. Везде строительный мусор, работы еще - пруд-пруди. Кстати, только прудов и прудиков здесь задумано сразу пять. Ксендз Юзеф Булька, идейный вдохновитель и автор задумки, мечтает превратить деревню в интересный туристический уголок. В Париже не только поменяются ландшафты, но и появятся музеи, библиотеки, выставочные залы.

"Эйфелевой башне" - центральное место. Сегодня это лишь черная металлоконструкция, а скоро засияет разноцветными лампочками. Здесь появятся уютные беседки, миниатюрные статуи, будут высажены цветы.

Ксендз из своей личной коллекции уже подбирает семена для будущих альпийских горок. А прихожане приносят старинную костельную утварь, библии и иконы. На вопрос, почему именно эта деревня с населением около полутысячи человек стала объектом обустройства, ксендз шутит: ну, какой же Париж без Эйфелевой башни. На самом деле, говорит прелат, только красотой можно спасти мир и возродить в людях духовность.
# общество

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