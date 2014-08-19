Православные Беларуси празднуют Яблочный спас

Новости Беларуси. В Беларуси 19 августа – Яблочный спас. Креативно отметили традиционный праздник в Древнем Полоцке. С самого утра люди приходили в храмы, чтобы освятить урожай, который в нынешнем году весьма и весьма хорош. Ну, а после у Свято-Покровской церкви гостей и жителей города удивляли Яблоками-гигантами и не только.

Попасть в яблочко – далеко не единственное развлечение, которое сегодня придумали полочане. Поедание наливных на скорость, конкурс на вырезание самой длинной кожуры, метание ароматных фруктов в кольца. Но, пожалуй, главной изюминкой всего дня стали масштабные панно.

Авторы панно:

— Мы избрали тему для своей картины «Беларусь аграрная». Идет уборка, поэтому вот у нас в поле работает трактор. Поле, светит солнышко.

— Бабочка на фоне лета. Так как яблочный спас это все должно гармонировать, чувствоваться лето, ярко, цвета.

— Арт-объект под названием «Райское дерево». Вечно цветущее, вечно плодоносящее.

Многочисленные панно и арт-объекты будут украшать Полоцк на протяжении последующих семи дней. Если, конечно, кому-нибудь не захочется съесть всю эту красоту. Впрочем, 19 августа у Свято-Покровской церкви Полоцка можно было отведать разных яблочных изысков.

Анастасия БУТ, СТВ:

Специально к празднику испекли вот такое изделие. На яблоко-гигант потребовалось 700 граммов сахара, полкило маргарина и 3 килограмма муки.

Правда, полностью раскрыть секреты приготовления огромного хлебного яблока, специалисты не спешили. Чего нельзя сказать о хозяюшках, которые с удовольствием делились рецептами яблочных блюд. Для этого местные библиотекари собственноручно создали специальную поваренную книгу.



— Уникальность еще этой книги состоит в том, что каждый читатель может не только почитать эту книгу, но и оставить здесь свою главу.

Действительно, в Полоцке Яблочный спас много сюрпризов припас. Но за всей этой веселой кутерьмой не забыли и о том, что праздник-то – христианский. С самого утра в Полоцке, впрочем, как и во всей стране в храмы прихожане несли яблоки, груши, виноград, дабы освятить первый урожай.

Владимир Ратькович, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы:

Традиция наша славянская в этот день собираться в храм, приходить в храм с начатками своих плодов. То что, на сегодняшний день вырастили, то, что на сегодняшний день дал Господь на пропитание в этом году.

К слову, многие верят, что в Преображение Господня яблоки наделяются магическими свойствами. И если съесть плод, загадав перед этим желание, оно обязательно сбудется, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.