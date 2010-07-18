Правила выживания в жаркую погоду

Если температура тела сравнялась с показателем за окном — значит, лето в разгаре! Правда, такой аномальной жары белорусы не помнят за последние три десятка лет. Но тогда были только цветочки, сегодня впору собирать тропический урожай.
Собирать, а точнее, укатывать камни, люди в оранжевом способны без остановки. Разве, что техника может дать сбой. И если ночью двойная оплата труда — днем она сдельная. Мужская работа вредна женскому организму. Как и жара для асфальта. В такую погоду он особенно уязвим — деформируется и рассыпается. Поэтому большегрузным автомобилям днем на дорогах появляться нельзя. Зато самое время эти дороги привести в порядок.
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Любовь к мороженому он питал еще в раннем детстве, всякий раз, когда родители вели его в цирк. Спустя годы сладкий продукт стимулирует его бизнес. За несколько жарких дней руководитель издательского дома изучил вкусовые пристрастия подчиненных.
Максим Таборов, руководитель издательского дома:
Сейчас увидите по реакции людей, что они любят это дело и готовы в ответ на заботу начальства повышать производительность труда.
Чтобы жара была не в тягость, а в радость, в кабинетах появились запасы воды и заработали кондиционеры. В свою очередь сотрудники фирмы обросли новыми контактами с рекламодателями, эффективно продают рекламные площади и выбивают деньги у должников.
Максим Таборов, руководитель издательского дома:
Несколько сотрудников попросились на период жары работать в режиме сиесты: приходят раньше, а в жару уходят на длительный перерыв и пережидают жару в укромных прохладных местах.
Но самый проверенный способ борьбы с жарой — это мороженое. Тем более, когда его покупают за счет средств учредителя предприятия.
Максим Таборов, руководитель издательского дома:
Затраты мороженое не сопоставимы с получаемой экономической выгодой.
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Чтобы не слышать стук зубов пациентов, внутри барокамеры погромче включают музыку. Температура внутри — в пять раз ниже уличной.
Ольга Камышко, врач республиканского центра спортивной медицины:
Сначала человек заходит в предкамеру, где находится 20 секунд — там -70. Затем в основную камеру, где -110, и находится там три минуты.
В такую погоду это лучший способ охладить мозг. Чтобы не замерзли другие нежные части тела нужны чуни, рукавицы, маска и шапочка.
Пропускная способность чудо-машины — четыре человека за раз. Любителей шоковой терапии меньше всего в январе, а сейчас — то, что доктор прописал. С помощью холода в криосауне вырабатывается гормон, который повышает иммунитет, а это в свою очередь приводит к омолаживающему эффекту. Из противопоказаний — клаустрофобия или простуда.
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Тропическая жара внесла коррективы в планы туристов. В моде нынче курорты с прохладным климатом. Карта мира — самый лучший справочник гида. Зима сейчас ниже черты экватора. Заметно похолодало в Австралии, Латинской Америке и Южной Африке.
Галина Воробьева, руководитель туристической компании:
Сейчас у нас такая же температура, как на основных курортах, например в Анталии. Разве что, в Египте чуть жарче.
Неожиданно продаваемыми в этом сезоне стали курорты польской и прибалтийской Балтики. Непредсказуемо холодная погода сейчас может только порадовать. Такая же ситуация в Германии и на Атлантическом побережье.
Галина Воробьева, руководитель туристической компании:
Предупреждаем, что могут быть холодные течения, и ни разу не окунетесь в воду, но туристы все равно хотят. Круизы по Северной Европе, норвежские фьорды — те места, где можно сейчас дышать свободно и не плавиться от жары.
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Если не получилось уехать, можно залечь на дно. И принять холодную ванну. Экономичный способ, вдобавок — эффективный. Общий расход воды нынче падает. По словам специалистов, это связано с меньшим количеством людей, оставшихся в городе и, конечно же, с появлением счетчиков учета расхода воды.
Виталий Гапанович, начальник центра расчета с потребителями «Водосбыт»:
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, потребление холодной воды, по сравнению с горячей водой, увеличилось на 17%. Сегодня общий расход по Минску составляет 8 миллионов кубов. Если провести анализ по горячей воде, ее расход упал на 23%.
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Это чудо, но не в перьях, а в шубе мы повстречали в жару в центре Минска. Сначала даже подумали — померещилось. Но в действительности происходящего убедились через минуту — все-таки оно движется и даже танцует.
Внутри механизма спрятана Маргарита. Живой человек, который пока еще дышит. Вес меховой головы — несколько килограммов. Из вентиляции — глаза и отверстие снизу. Такие губы нужны для поцелуев с прохожими. Чтобы заряжать их позитивной энергией. Кстати, в соседней кукле — бойфренд Маргариты. Так что действовать приходится осторожно.
Маргарита Слюсар, промоутер:
Люди, когда меня видят, заряжаются позитивом. И все стараются меня обнять, поцеловать, получить свою долю эмоций.
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Кусочек маленькой Турции можно найти в большом Минске. За символическую плату здесь продают место под солнцем. Ограниченность территории компенсирует фейс-контроль. А дальше — загорай себе на здоровье. Если на секунду закрыть глаза, стопроцентное ощущение черноморского курорта. Тем более, что для этого в воду специально сыплют морскую соль. Такой бассейн даже работает круглогодично.
Елена Ходачинская, инженер-синоптик республиканского гидрометерологического центра:
Очень прогрелись реки и водоемы республики, сейчас, как на черноморских курортах — + 25-27 градусов. Такая жаркая погода бывает в Беларуси, в среднем, раз в тридцать лет. В понедельник намечаются перемены в атмосфере — с запада Европы к нам приближается атмосферный фронт, который освежит воздушную массу Беларуси. Местами пройдут кратковременные дожди. Но расслабляться рано, уже во второй половине недели новая волна повысит градус — снова +30.