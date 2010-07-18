Жара спровоцировала нашествие летучих мышей на Брест

В Бресте колонии рукокрылых селятся на городских высотках и в частных домах. Выселить крылатых соседей вряд ли получится. А вот извлечь пользу от нежданных гостей можно.

Хохлатые куры – гордость Валентины Валько. Пчелы – любимое дело ее мужа Александра. Пенсионеры даже и подумать не могли, что на всю округу прославятся по другому поводу. Сперва насторожил странный звук за стенами, особенно к вечеру. А потом поняли — у соседа есть крылья.

Днем мыши не шумят, зато ночью устраивают концерты. Внучка Анечка теперь боится спать. Александр пытался договориться с мышами по-хозяйски – выловить. Но не получилось.

Александр Валько:

Пробовал ловить, но я всё-таки немножко побаиваюсь. Хлопот доставляют — шевелятся, не дают отдыхать. Но экзотика.

Обратились за помощью к ученым. Специалисты установили, в доме обитает целая мышиная колония: более 100 особей.

С одной стороны, жара могла стать источником мышиного переселения. Специалисты не скрывают: сейчас обиженных на крылатое соседство слишком много. А вот условия этого дома идеальны для летучего обитателя.

Мария Демьянчик, старший преподаватель кафедры зоологии и генетики Брестского государственного университета:

Они испытывают комфорт: есть влажность, защищены от жары. Высотки им тоже удобны — удобно вылетать. Бояться не стоит. Они на человека просто так не нападают и не кусаются. Он кусаются только в том случае, если им грозит какая-то опасность.

Только к десяти часам вечера специалисты смогли застать врасплох одного из крылатых. Увидеть нового соседа собралась чуть ли не вся улица.

Василий Власюк, сосед:

Я всегда говорю соседу, что это хорошая примета, потому что мыши селятся только у добрых людей.

Вечер закончился перемирием. А вот хозяйка дома все-таки таит надежду, что с приходом холодов летучие соседи подберут другое жилище.

Плюсы от такого соседства очевидны. В доме исчезли полевые мыши и комары. Ведь за час одна летучая мышь съедает до 1000 насекомых. Так что те, кому надоели комары, могут завезти летучих мышей, а семья из Бреста с удовольствием поделится опытом разведения.