Лукашенко: Требования к уборке урожая в этом году будут жесточайшие

Александр Лукашенко пообещал лично контролировать ход уборочной кампании. Тем более, что, благодаря погоде, урожай в этом году созрел раньше срока, а у наших соседей из-за все той же погоды могут быть проблемы с зерновыми. В этой ситуации белорусам нужно приложить все усилия, чтобы убрать все, в срок и качественно. Это не только гарантирует нам самим хлеб зимой, но обещает реальные деньги от экспорта.

Собрать не менее 10 миллионов тонн зерна. Это задача минимум на этот год для хлеборобов. И нынешняя рабочая поездка Президента по Гомельской области не случайно началась именно с поля. Это СПК «Холмеч», которое из года в год на своих нивах выращивает хороший хлеб и рекордсменов жатвы.

Массовая уборка хлеба по всей стране должна начаться уже 20 июля. Виды на урожай — неплохие. И все понимают, теперь главное — отвоевать зерно у палящего солнца.

Александр Лукашенко:

20 числа все должны работать. Требования будут жесточайшие в этом году. Почему? Не только потому, что тяжелая уборка будет, а потому, что в мире хлеба нет. Россия — высохла, Казахстан — я с Назарбаевым говорил — засушило полностью. Все южные и центральные регионы России уничтожены — по хлебу. Европу затопило. Хлеб уже сегодня расписывают — кто, где, что купит.

Здесь, в Холмечах, жатва уже идёт полным ходом. Средняя урожайность – 31 центнер с гектара. Александру Лукашенко показали два поля. И если на первом проблем с уборкой нет, то на втором в ход приходится пускать все мастерство и людей, и техники. Пшеница частично полегла, и обычными комбайнами сжать ее практически невозможно. Помогает использование специального устройства, которое приподнимает стебли. Механизм этот, кстати, белорусского производства.

Инновации в Холмечах справляются и с влажным зерном, хотя в такую жару это, скорее, исключение из правил. Президента ознакомили с установкой, которая плющит рожь, добавляет консерванты и запаковывает особым образом. На выходе — хороший корм для скота. Обеспечить же людей хлебом позволяют современные сушилки. Ими оснащены уже почти все хозяйства страны.

Александр Лукашенко:

Четыре дня на раскачку — подкосить посевы, обкатать комбайны, технику, зернотока, проверить качество хлеба и так далее. А вообще, урожай очень хороший — всех культур без исключения.

Журналисты прогнозировали, что в поездке Президент вновь поднимет тему развития Полесья. Так оно и вышло. На программу пятилетнего восстановления этих плодородных и живописных земель было обращено особое внимание. Задача, поставленная главой государства — максимально использовать пойменные луга. Здесь уже научились, используя науку, даже на загрязнённых землях, получать чистую продукцию. Где без радиации нельзя получить молоко — с успехом растёт экологически чистое мраморное мясо.

Александр Лукашенко:

Пока мы неудовлетворительно здесь работаем, затянулся период практического нащупывания этой проблемы. Сейчас мы уже видим, что этим путем можно идти. Рентабельность — это же и цена. По мраморному мясу: мы возьмем на всех мясокомбинатах эти участки, посмотрим, как на западе это упаковывают, и будем продавать. Если наши люди не хотят и не готовы употреблять в пищу лучшее мясо, мы отдадим его на экспорт — фирменные точки, фирменные магазины. Но там должна быть иная цена — вот и рентабельность ваша.

Местом для разговора вновь выбрано хозяйство «Лясковичи». Президент здесь — гость частый. От того и такой интерес к выполнению данных десятков поручений. В этот раз, отчитался, к примеру, «Белагропромбанк», который, как известно, активный участник госпрограммы комплексного использования природных ресурсов припятского Полесья.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Белагропромбанк»:

В это году по пятилетней программе, которую мы утвердили, осталось докупить 80 голов. Их мы рассчитываем приобрести в Украине. Таким образом, к 2015 году мы будем содержать 5 гуртов и 1036 голов мясного скота. Мы не можем пока сказать, какая будет экономика, потому что узнаем только после того, как сдадим этих бычков на мясокомбинат, это будет в 2011 году.

Как известно, сильное сельское хозяйство и производство дают развитие социальной сфере. Вот этот агрогородок, Холмеч — красивый и ухоженный — хороший пример такой кооперации. Здесь около тысячи жителей. И большинство, узнав, что в гости к ним едет Президент, несмотря на жару, собрались на городской площади.

За последние 15 лет изменения здесь просто разительные. Раньше это была простая деревня в несколько десятков домов. Сейчас — настоящий сельский рай. А ведь Холмеч — один из древнейших в районе — известен с начала XVI века.

Статус агрогородка Холмеч получил шесть лет назад вместе с началом глобальных преобразований. Сегодня они похвастать могут и собственным фонтаном, школой, больницей и детским садом только после ремонта. Для малышей — не хуже, чем в городе — бассейн и тренажёрный зал.

В разговоре с местными жителями, что называется, о хлебе насущном. Спрашивали и о зарплатах и о том, как дальше будет развиваться село. Президент подчеркнул, что задача на следующую пятилетку – увеличить зарплату вдвое, к примеру, в сельском хозяйстве, с одновременным созданием дополнительных рабочих мест на селе. И уже к концу этого года средний заработок по Беларуси будет 500 долларов. Что касается малых городов – система уже наработана, осталось ее дошлифовать.

Александр Лукашенко:

Если мы низкой категории населения увеличим зарплату в два раза в следующем году, вырастет и средняя зарплата — тогда у людей настроение будет хорошее. Но это не предел. Нам надо иметь уровень заработной платы не ниже, чем в Европе.

Вопросов было немало, но многие просто говорили «Спасибо». Хвалили за то, что условия жизни на селе сегодня уже не хуже, чем в городе.

Сделать предстоит немало, но результат есть уже и сейчас. За последние 10 лет Гомельщина уже стала совсем другой областью — это отмечают многие. И если ещё в прошлом году предприятия не знали, куда девать товар, сегодня склады пустые — посткризисная экономика региона стремительно развивается.

И уже на следующей неделе Александр Лукашенко намерен побывать в Брестской и Гродненской областях. И снова в центре внимания — уборка хлеба и социальное развитие регионов.