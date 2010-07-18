Команды Латинской Америки и ветеранов футбольного клуба «Минск» встретились на минском стадионе

Игру посвятили двухсотлетию независимости Венесуэлы.

Жара футболу не помеха. Тем более, если матч — товарищеский. Да еще и международный. Так по-спортивному венесуэльцы и перуанцы, обучающиеся в минских высших учебных заведениях, игрой с минскими футболистами отмечают двухсотлетие независимости Венесуэлы.

Двадцатилетний Рафаэль Эрнандес в Беларусь приехал из города Маракай. И уже три года, как в роли минского студента. Все свободное от работы время Рафаэль отдает футбольным тренировкам. На этом матче молодой человек — капитан команды.

Рафаэль Эрнандес, капитан команды (Венесуэла):

Это очень большая ответственность — проведение подобного матча. Для меня же возглавлять команду — большая радость. Мы представляем Латинскую Америку и гордимся этим

Сказать, что в латиноамериканской команде играют только студенты, было бы не совсем верно. На поле и Второй секретарь Посольства Боливарианской Республики Венесуэла. Как говорится, должность спорту не помеха.

Луиджи Тини Ди Лоренцо, Второй секретарь посольства Боливарианской Республики Венесуэла:

У нас установились прекрасные отношения с футбольным клубом «Минск», и не только с ним, но и с Белорусской федерацией футбола.

Роман Левицкий, тренер футбольного клуба «Минск»:

Это больше игра для зрителей — здесь нет напряжения, ничего не боишься, надо показать красивый футбол.

Конечно, здесь они в первую очередь друзья, а не соперники. Опыта у молодых и горячих латиноамериканских футболистов значительно меньше, чем у белорусских ветеранов футбола. Зато стремления к победе хоть отбавляй.