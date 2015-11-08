Появилась первая информация с расшифровки «черных ящиков» разбившегося в Египте аэробуса

Новости России. Несколько часов назад появилась первая информация с расшифровки «черных ящиков» разбившегося аэробуса А321.

Межгосударственный авиационный комитет заявил о том, что никакой информации об отказах систем и агрегатов воздушного судна зафиксировано не было.

Бортовой самописец прекратил запись в процессе набора высоты на отметке 9,4 тысячи метров. До этого времени полет проходил в штатном режиме и данных о каких-либо неисправностях и проблемах не поступало.

Сбор и осмотр фрагментов самолета продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем Египет подсчитывает убытки. По подсчётам специалистов, страна потеряет не менее 500 миллионов долларов из-за того, что туристы отказываются от ранее забронированных номеров в гостиницах на курортах страны.

До катастрофы российского лайнера Египет рассчитывал к концу года принять 10 миллионов туристов.

К сентябрю государство посетили более 6,5 миллионов иностранцев. Это на 5% больше, чем в минувшем году. На первом месте по количеству приезжающих идут россияне, следом – британцы и немцы.