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С 13 ноября Франция приостанавливает действие шенгена

08 ноября 2015 11:15
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Новости Франции. Франция с 13 ноября приостанавливает действие Шенгена. В течение месяца на границе с европейскими соседями появятся пункты пограничного контроля, которые будут заниматься проверкой документов въезжающих в страну.

Для белорусских туристов путешествующих по Европе с шенгенской визой данное нововведение проблем не доставит. А вот нелегальным беженцам придется выбирать другие маршруты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренные меры вводятся на период проведения в Париже Международной конференции под эгидой ООН по вопросам изменения климата, куда приедут лидеры многих стран.

Наибольшую озабоченность у французов вызывает террористическая угроза со стороны Исламского государства, ранее определившего Францию в качестве одной из своих целей.

# общество # Отдых

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