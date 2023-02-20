Поворот на весну. В Беларуси начинается Масленичная неделя

Конкретной даты у Масленицы нет. Она начинается за восемь недель до Пасхи. А самые яркие моменты связаны с традициями каждого из семи дней, которые имеют свое значение. Например, понедельник – это встреча. Главный обычай – выпекание первого блина. Его не ели, а отдавали неимущим. Среду называют лакомкой – с этого дня уже пекут много блинов на любой вкус, а в пятницу начинают устраивать первые масленичные посиделки, которые еще называют тещиными. Завершают праздничную неделю проводы Масленицы. Этот день получил название Прощеное воскресенье. Принято отпускать все обиды и просить прощения у тех, кого обидели.

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