МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник

Оранжевый уровень опасности сохраняется в стране из-за сильных порывов ветра и в понедельник, 20 февраля.
Порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. На дорогах будет скользко. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь предупреждают: при сильных порывах ветра возможны падения деревьев и плохо укрепленных конструкций.
Рекомендовано убрать хозяйственные предметы со дворов, не подходить близко к шатким строениям, а автомобильный транспорт оставлять подальше от деревьев и крыш.
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