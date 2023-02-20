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МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник

20 февраля 2023 07:54
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Оранжевый уровень опасности сохраняется в стране из-за сильных порывов ветра и в понедельник, 20 февраля.

Порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. На дорогах будет скользко. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь предупреждают: при сильных порывах ветра возможны падения деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Рекомендовано убрать хозяйственные предметы со дворов, не подходить близко к шатким строениям, а автомобильный транспорт оставлять подальше от деревьев и крыш.

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# Погода в Беларуси # общество

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