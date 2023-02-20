Рабочая неделя Президента начинается с заседания Совета безопасности

Новости Беларуси. Проекты обновленной Концепции национальной безопасности и закона «О народном ополчении» сегодня, 20 февраля, будут обсуждаться во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочая неделя главнокомандующего начинается с заседания Совета безопасности. Действия коллективного Запада и США настораживают давно. Сейчас как никогда важно защитить страну, обеспечить ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. И вопросы национальной безопасности, даже можно говорить военной, Президент держит на постоянном личном контроле.