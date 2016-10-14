Ко Дню матери: в Республиканском реабилитационном центре открылся новый класс профориентации

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня День матери. Этот праздник имеет более чем 20-летнюю историю и свои традиции.

Искренние пожелания всем матерям в честь праздника направил Президент Беларуси.

Отдельное внимание в нашей стране уделяется помощи и поддержке матерей, воспитывающих детей-инвалидов.

Так, 14 октября в профильном Республиканском реабилитационном центре открылся новый класс профориентации.

Он призван помочь ребятам определиться с выбором любимого дела: освоить ли профессию закройщика, сапожника или научиться работать с кожей. Идея об организации такого кабинета родилась год назад. Она была реализована благодаря общественному объединению «Белорусский союз женщин» и поддержке зарубежных партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученика класса:

Я рада, что открылся этот класс. Ты можешь сюда приходить, заниматься кожей, флористикой. Это бесплатно. Это клёво.

Марианна Щеткина, председатель Белорусского союза женщин:

Конечно, сегодняшний праздник – с подарками. С концентром. Он, прежде всего, посвящён самому каждому из нас человеку, нашей маме. Маме, которая обязательное сегодня принимает поздравления от всех своих детей.