Невесты без платьев на тропе войны: брестская швея обманула минимум троих
Есть такие женщины, которые гордо говорят: "Я одна такая!". Смотришь на такую, и думаешь: "И слава Богу!" Героиня этого сюжета меньше всего хотела публичности и известности, но она пришла к ней, словно гром среди ясного неба. И ударила по больному. Почему платье не всегда красит человека, а иногда его позорит?
Маленькое платье Коко Шанель, почитаемые женщинами всего мира лабутены. Плоды трудов модельеров поистине легендарны. Изделия от белоруски Анны Ягодки тоже могут войти в историю. О ее платьях много слышали, но их никто не видел. Пару недель назад швея уже становилась героиней нашей программы, но волею случая вновь оказалась в эпицентре событий.
Наталия Оскирко:
Пришла на примерку и отдала залог, не знаю, почему поверила тогда ей. В итоге ни платья, ни денег. Хочу обратиться через телевидение, если кто-то еще пострадал от Анны Ягодки, дайте знать.
Ольга Пискарева, СТВ:
Эта история получила широкий общественный резонанс.
Швея, которая за круглую сумму устроит свадебный переполох и доведет любую модницу до истерики.
Анна Ягодка, она же индивидуальный предприниматель Валерия Баркова, продолжает раздевать белорусских невест.
Елизавета Усс:
За три месяца до свадьбы я задалась целью найти платье. Она сама меня нашла. Встретились, сняла мерки.
Показала свидетельство и сказала – вот, я не мошенница какая-то.
Это и был первый звоночек.
Пару примерок за три месяца и пассивность со стороны швеи заставили невесту изрядно поволноваться, а за неделю до свадьбы швея сообщила Елизавете, что платья не будет. В аналогичную ситуацию попала и Ирина. Истории – как под копирку.
Ирина Колесник:
Сказали, что мастера своего дела, штат у них большой. Я решила пошить два платья.
С мая ни платья, ни денег.
Потом девушки долго будут задаваться вопросом, почему доверились женщине и отдали деньги, не получив при этом чека. Почему не насторожили определенные моменты. Например, скупо оформленный офис: ни манекенов, ни изделий. Лишь зеркало и два стула.
Ольга Пискарева, СТВ:
Торговый центр в сердце столицы. Именно здесь большинство клиенток раз и навсегда прощались со своими кровными, в надежде получить платье мечты.
Вот только швея Валерия Баркова не проработала здесь и дня.
Елена, владелица офисного помещения:
В этом помещении находится наш магазин. Здесь никогда не было свадебного магазина, ателье или свадебного салона. Нет. И никогда не было.
Вот так Анна Ягодка, она же Валерия Баркова, брала деньги в чужом офисе за несуществующие платья.
Однако, женщине не помешает вспомнить, что в нашем государстве закон на стороне потребителя, а за пустые обещания предусмотрена вполне реальная ответственность.
Ирина Коноплицкая, юрист:
Когда договор расторгается по вине исполнителя, потребитель вправе требовать возврата денег, пеню за каждый день просрочки и моральный ущерб.
Белорусский радиоведущий и тамада Жан Содель провел достаточное количество свадеб и повидал многое.
Жан Содель, радиоведущий, тамада:
Из-за халатности исполнителей, устроителей, швей молодые часто попадают в неудобные ситуации, а о самом светлом дне многих, можно снимать комедии.
Так, однажды на невесте прямо на росписи треснула юбка, а другая пара была вынуждена ехать на роспись в спортивных костюмах.
Все это нервы, но такой наш бизнес, к сожалению.
И действительно, было бы очень смешно, если бы все не было так грустно. Судя по всему, взгрустнет в ближайшее время и наша Ягодка, она же ИП Валерия Баркова. Кстати, в прошлом году данный предприниматель уже проиграла суд.
Михаил Салтонюк, заместитель начальника налоговой инспекции по Брестской области:
ИП Валерия Баркова ранее уже привлекалась нами за многочисленные нарушения правил торговли. На данный момент повторно от двух граждан поступило заявление на ИП Баркову.
Проводятся разбирательства и она будет привлечена за нарушение законодательства.
Решительно настроены привлечь к ответственности так называемую мастерицу и несостоявшиеся клиентки.
Елизавета Усс:
Будем обращаться в общество защиты потребителей и в суд.
Эксперты утверждают, что через десяток лет профессия швеи исчезнет, как невостребованная. Судя по всему, это время Валерия Баркова потратит на то, чтобы вернуть деньги несостоявшимся клиенткам.
И в завершение хотелось бы обратиться к Валерии Барковой. Уважаемая, если Вам удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете.
Наш Вам добрый совет.
Пока вы не заслужили реальное наказание, а налоговые штрафы, это только ягодки, срочно свяжитесь с вашими жертвами и закройте вопрос.
В хорошем смысле этого слова.