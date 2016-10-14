Невесты без платьев на тропе войны: брестская швея обманула минимум троих

Есть такие женщины, которые гордо говорят: "Я одна такая!". Смотришь на такую, и думаешь: "И слава Богу!" Героиня этого сюжета меньше всего хотела публичности и известности, но она пришла к ней, словно гром среди ясного неба. И ударила по больному. Почему платье не всегда красит человека, а иногда его позорит? Маленькое платье Коко Шанель, почитаемые женщинами всего мира лабутены. Плоды трудов модельеров поистине легендарны. Изделия от белоруски Анны Ягодки тоже могут войти в историю. О ее платьях много слышали, но их никто не видел. Пару недель назад швея уже становилась героиней нашей программы, но волею случая вновь оказалась в эпицентре событий.



Наталия Оскирко:

Пришла на примерку и отдала залог, не знаю, почему поверила тогда ей. В итоге ни платья, ни денег. Хочу обратиться через телевидение, если кто-то еще пострадал от Анны Ягодки, дайте знать.

Ольга Пискарева, СТВ:

Эта история получила широкий общественный резонанс. Швея, которая за круглую сумму устроит свадебный переполох и доведет любую модницу до истерики. Анна Ягодка, она же индивидуальный предприниматель Валерия Баркова, продолжает раздевать белорусских невест. Елизавета Усс:

За три месяца до свадьбы я задалась целью найти платье. Она сама меня нашла. Встретились, сняла мерки. Показала свидетельство и сказала – вот, я не мошенница какая-то. Это и был первый звоночек.



Пару примерок за три месяца и пассивность со стороны швеи заставили невесту изрядно поволноваться, а за неделю до свадьбы швея сообщила Елизавете, что платья не будет. В аналогичную ситуацию попала и Ирина. Истории – как под копирку.

Ирина Колесник:

Сказали, что мастера своего дела, штат у них большой. Я решила пошить два платья. С мая ни платья, ни денег.



Потом девушки долго будут задаваться вопросом, почему доверились женщине и отдали деньги, не получив при этом чека. Почему не насторожили определенные моменты. Например, скупо оформленный офис: ни манекенов, ни изделий. Лишь зеркало и два стула.

Ольга Пискарева, СТВ:

Торговый центр в сердце столицы. Именно здесь большинство клиенток раз и навсегда прощались со своими кровными, в надежде получить платье мечты. Вот только швея Валерия Баркова не проработала здесь и дня.



Елена, владелица офисного помещения:

В этом помещении находится наш магазин. Здесь никогда не было свадебного магазина, ателье или свадебного салона. Нет. И никогда не было.

Вот так Анна Ягодка, она же Валерия Баркова, брала деньги в чужом офисе за несуществующие платья. Однако, женщине не помешает вспомнить, что в нашем государстве закон на стороне потребителя, а за пустые обещания предусмотрена вполне реальная ответственность. Ирина Коноплицкая, юрист:

Когда договор расторгается по вине исполнителя, потребитель вправе требовать возврата денег, пеню за каждый день просрочки и моральный ущерб.



Белорусский радиоведущий и тамада Жан Содель провел достаточное количество свадеб и повидал многое.

Жан Содель, радиоведущий, тамада:

Из-за халатности исполнителей, устроителей, швей молодые часто попадают в неудобные ситуации, а о самом светлом дне многих, можно снимать комедии. Так, однажды на невесте прямо на росписи треснула юбка, а другая пара была вынуждена ехать на роспись в спортивных костюмах. Все это нервы, но такой наш бизнес, к сожалению. И действительно, было бы очень смешно, если бы все не было так грустно. Судя по всему, взгрустнет в ближайшее время и наша Ягодка, она же ИП Валерия Баркова. Кстати, в прошлом году данный предприниматель уже проиграла суд.



Михаил Салтонюк, заместитель начальника налоговой инспекции по Брестской области:

ИП Валерия Баркова ранее уже привлекалась нами за многочисленные нарушения правил торговли. На данный момент повторно от двух граждан поступило заявление на ИП Баркову.

Проводятся разбирательства и она будет привлечена за нарушение законодательства.



Решительно настроены привлечь к ответственности так называемую мастерицу и несостоявшиеся клиентки.

Елизавета Усс:

Будем обращаться в общество защиты потребителей и в суд. Эксперты утверждают, что через десяток лет профессия швеи исчезнет, как невостребованная. Судя по всему, это время Валерия Баркова потратит на то, чтобы вернуть деньги несостоявшимся клиенткам.



И в завершение хотелось бы обратиться к Валерии Барковой. Уважаемая, если Вам удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что вам доверяли больше, чем вы того заслуживаете.