Проводили проводное: оставшись без радиоточек, пенсионерки достают приёмники из кладовок

120 лет мы жили рядом с ним, просыпались, внимательно слушали, бесконечно верили, узнавали, что сегодня началась война, а завтра будет гроза. Речь пойдет о радио. Точнее о радиоточке, в жизни которой поставили жирную точку. Чем старше человек становится, тем подозрительнее он относится к переменам. У пенсионерки Натальи Сугак быт давно налажен: ежедневные хлопоты, периодические походы в театр с подругой, беседы с родственниками и забота о здоровье. Непременным фоном повседневности для Натальи Александровны уже много лет является радио.



Наталья Сугак:

Радиоточка у меня около кухни.

Я там, допустим, чищу картофель, готовлю пищу и слушаю радио. Очень приятно, когда концерты по заявкам радиослушателей, хорошие концерты. Когда-то я тоже заявку подавала. Исполняли арию «Чио-чио-сан» из оперы «Чио-чио-сан» Именно по радиоточке в середине прошлого века, вместе со всем советским народом, 10-летняя Наташа узнала о начале войны. Под звуки радио проходит и остальная часть жизни Натальи Александровны. Однако, 1 октября, в День пожилых людей, пенсионерка не услышала ни поздравлений Президента страны, ни знакомых голосов радиоведущих. 1 октября болтливая коробочка, радиоточка, навсегда затихла, как в доме коренной минчанки, так и во всей стране.



Наталья Сугак:

Понимаете, это как горькая пилюля. Так неприятно было для нашего поколения. Это очень неприятно! В этот день концерты всегда хорошие, поздравление Президента. Всё это мы слушали. А теперь это всё отрубили

О грядущей отмене проводного вещания Министерство связи и информатизации объявило ещё в начале года. С 1 августа вещать через розетку перестали Гомель, Брест, Гродно и Витебск, а к 1 октября окончательно «потеряли дар речи» Могилёвская и Минская области. По официальной версии, содержание радиоточки стало убыточным и нецелесообразным. Так сказать, анахронизм – пережиток времени. Надо признаться, обнаружили потерю, преимущественно, люди старшего возраста. Пенсионерка:

Я в шоке была, когда узнала. Мы же так привыкли радио слушать! Но знаете, я приспособилась: нашла в кладовке старый приёмник «Маяк», кое-как подключила его, и даже иногда на волну «Культуры» попадаю.



Кстати, в начале Великой Отечественной войны, чтобы уберечь население от дезинформирующей вражеской пропаганды, по решению правительства СССР на временное хранение государству были сданы все эфирные радиоприемники.

Таким образом враг был лишен возможности вести свою радиопропаганду на радиоволнах. Сигнал, бегущий по проводам, был недоступен врагу. Так репродуктор и проводное радио стали основными источниками получения оперативной информации о положении на фронтах, в мире и внутри страны. Белорусы:

Думаю, эта так называемая проблема касается только бабушек, это они пользуются радиоточками. А мы привыкли слушать радио в машине, ну, или, в крайнем случае, на FM-приёмниках. Как-то так. Я к радио имею прямое отношение, потому что я там работаю. Думаю, отмена проводного радио – это, всё-таки, скорее потеря. Ведь жители столицы и крупных городов могут себе позволить выбирать. А люди на окраине, в деревнях. Для некоторых из них радиоточка была своеобразным проводником во внешний мир. За почти 130-летнюю историю, радио претерпело множество метаморфоз: от первых опытов с атмосферным электричеством, через приёмники, до нынешней передачи потоковых данных в Интернете. С момента первого выхода в эфир белорусского радио минул 91 год. За это время сменилось не одно поколение журналистов и ведущих.



Однако современные ди-джеи уверены: большущий корабль в океане информации – радио – непотопляем.

Александр Найдёнов, радиоведущий:

Нет, радио, как явление, конечно, не исчезнет. Мы видим мировой опыт: в Норвегии, например, отключили FM-радиостанции. Но это не значит, что радио завершило своё существование. Это значит, что радио стало цифровым, то сеть, оно стало доставляться радиослушателям другим путём Мы, например, чуть-чуть запаздываем в этом смысле, чем западные страны – в смысле развития радио. И мы видим на их примере, что с радио ничего за последние 20 лет существенного не происходит. Интерес к нему не падает Антон Мартыненко, радио- и телеведущий:

Я однажды познакомился с деканом медуниверситета, какого-то хирургического отделения, какой-то профессор»: «Очень Вас, Антон, знаю и Вашу собаку». Потому что я со своей собакой 2 года вёл шоу вечернее. Я никогда не мог подумать, когда работал с Боней, что нас будет слушать декан медуниверситета, хирург



С каждым годом технологии развиваются всё активнее, а привычные гаджеты выходят из употребления. Так и радиоточка вошла в список пережитков времени, наряду с телеграфом, дискетами, VHS-кассетами.