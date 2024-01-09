Потепление и гололёд. В Беларуси ожидается смена погоды

В Беларуси температура воздуха все еще остается ниже нуля, но сегодня, 9 января, значительно потеплеет. Ожидается от -1°С по северу, по югу – до 8 градусов мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это в пределах климатической нормы, но на вторник синоптики все же объявили желтый уровень погодной опасности. Высока вероятность образования гололеда на дорогах. В связи с этим возникают такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма. Водителям нужно держать дистанцию до впереди едущего автомобиля ровно в два раза больше, чем летом.