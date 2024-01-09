Аграрии активно готовятся к весенним полевым работам

К весенним полевым работам активно готовятся аграрии. Продолжается ремонт техники, ведется заготовка минеральных удобрений. Постановлением Совета министров установлены сроки и показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимум 95 % техники нужно подготовить для проведения весенних полевых работ до 25 марта. Для заготовки травяных кормов – до 13 мая, уборки зерновых и зернобобовых, первичной обработки и хранения зерна – до 8 июля. Технику хозяйства ремонтируют сами, также задействовано 40 специализированных организаций.

В 2023 году сельхозпредприятия приобрели более 1 700 новых тракторов (на 100 больше, чем годом ранее), 840 зерноуборочных и почти 200 кормоуборочных комбайнов. Это позволит проводить работы в оптимальные сроки. Под яровой сев в Беларуси уже накоплено около трети минеральных удобрений.