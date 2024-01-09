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Верховный суд рассмотрит апелляцию родителей, убивших собственного ребёнка в Слуцке

09 января 2024 06:17
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Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрит 9 января приговор родителям-убийцам из Слуцка. В октябре Александру Таратуте назначена исключительная мера наказания, его супруге Анастасии – 25 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убийство, которое потрясло всю страну! Отца 3-летнего ребенка приговорили к расстрелу.

Верховный суд рассмотрит апелляцию родителей, убивших собственного ребёнка в Слуцке-1

По решению суда женщина должна отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима. Родители трехлетнего ребенка признаны виновными в его истязании, а также убийстве. Согласно материалам дела, обвиняемые систематически избивали сына, ограничивали возможность его свободного передвижения. В очередной раз в январе 2023 года, находясь дома, в присутствии других детей супруги избили малыша, после чего тот скончался.

# Судебная система Беларуси # общество

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