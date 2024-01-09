Верховный суд рассмотрит апелляцию родителей, убивших собственного ребёнка в Слуцке

Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрит 9 января приговор родителям-убийцам из Слуцка. В октябре Александру Таратуте назначена исключительная мера наказания, его супруге Анастасии – 25 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По решению суда женщина должна отбывать наказание в исправительной колонии в условиях строгого режима. Родители трехлетнего ребенка признаны виновными в его истязании, а также убийстве. Согласно материалам дела, обвиняемые систематически избивали сына, ограничивали возможность его свободного передвижения. В очередной раз в январе 2023 года, находясь дома, в присутствии других детей супруги избили малыша, после чего тот скончался.