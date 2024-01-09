Почти 4 тыс. наблюдателей аккредитованы к единому дню голосования в Беларуси

Сбор подписей инициативными группами, заседания политических партий, собрания трудовых коллективов – в Беларуси продолжается подготовка к единому дню голосования, он состоится 25 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В окружные и территориальные избирательные комиссии поступают документы о выдвижении кандидатами в депутаты Палаты представителей, а также местных Советов. Продолжается процесс аккредитации национальных наблюдателей. По данным на 8 января, этот статус получили почти 4 тысячи человек. Документы для регистрации кандидатов в депутаты принимаются до 15 января включительно.