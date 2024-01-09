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Почти 4 тыс. наблюдателей аккредитованы к единому дню голосования в Беларуси

09 января 2024 06:25
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Сбор подписей инициативными группами, заседания политических партий, собрания трудовых коллективов – в Беларуси продолжается подготовка к единому дню голосования, он состоится 25 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 4 тыс. наблюдателей аккредитованы к единому дню голосования в Беларуси-1

В окружные и территориальные избирательные комиссии поступают документы о выдвижении кандидатами в депутаты Палаты представителей, а также местных Советов. Продолжается процесс аккредитации национальных наблюдателей. По данным на 8 января, этот статус получили почти 4 тысячи человек. Документы для регистрации кандидатов в депутаты принимаются до 15 января включительно.

Почти 4 тыс. наблюдателей аккредитованы к единому дню голосования в Беларуси-4

Единый день голосования – новация для нашей страны, но существенных отличий избиратели, скорее всего, не заметят. За исключением большего количества бюллетеней на участках в сельской местности. Традиционные выборы депутатского корпуса проводятся с помощью оптимизированной избирательной системы, чтобы сэкономить время как избирателей, так и организаций, которые в них участвуют.

# Выборы в Беларуси # общество

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