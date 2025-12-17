Послание Президента народу и парламенту – в чём уникальность белорусской политической традиции?

Отдельно сейчас остановимся на важнейшем событии первого для Всебелорусского народного собрания. Итак, 18 декабря в рамках ВНС Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне – прямо сейчас – поговорим об этой политической традиции.

Практика программных речей глав государств, адресованных обществу и власти, существует в разных странах мира с теми или иными традициями, но обратите внимание на нашу формулировку и совсем неслучайный порядок слов – и в этом заключается главная наша особенность. Итак, «Послание белорусскому народу (это, подчеркиваем, на первом месте) и парламенту».

Исходя из этой логики и главная задача, и содержание Послания. Всякий раз это детальный анализ ситуации в стране, обязательно в контексте складывающихся мировых и региональных обстоятельств, и, конечно, прагматичный взгляд в будущее, по сути, геополитический и общественно-социальный прогноз для всех и каждого.

Именно поэтому всякий раз к Посланию белорусского лидера приковано внимание всей страны, а на внешнем контуре (и у ближайших соседей, и на дальней дуге) в риторике главы нашего государства пытаются «прочитать» сигналы всему мировому сообществу.