Послание Президента народу и парламенту – в чём уникальность белорусской политической традиции?

Отдельно сейчас остановимся на важнейшем событии первого для Всебелорусского народного собрания. Итак, 18 декабря в рамках ВНС Александр Лукашенко обратится с ежегодным Посланием к белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А накануне – прямо сейчас – поговорим об этой политической традиции.
Практика программных речей глав государств, адресованных обществу и власти, существует в разных странах мира с теми или иными традициями, но обратите внимание на нашу формулировку и совсем неслучайный порядок слов – и в этом заключается главная наша особенность. Итак, «Послание белорусскому народу (это, подчеркиваем, на первом месте) и парламенту».
Исходя из этой логики и главная задача, и содержание Послания. Всякий раз это детальный анализ ситуации в стране, обязательно в контексте складывающихся мировых и региональных обстоятельств, и, конечно, прагматичный взгляд в будущее, по сути, геополитический и общественно-социальный прогноз для всех и каждого.
Именно поэтому всякий раз к Посланию белорусского лидера приковано внимание всей страны, а на внешнем контуре (и у ближайших соседей, и на дальней дуге) в риторике главы нашего государства пытаются «прочитать» сигналы всему мировому сообществу.
Итак, о политической традиции Послания. Впервые Александр Лукашенко выступил с ним в Овальном зале парламента в апреле 1997-го. И несмотря на то, что (исходя из первого названия) Послание было адресовано депутатам обеих палат, по своей сути и содержанию это было обращение ко всей нации. «Нам необходимы стабильность и порядок», «Мы будем защищать свой суверенитет» – вот тезисы, которые тогда услышали и подхватили все белорусы, и которые определили политический стиль Александра Лукашенко.
На рубеже тысячелетий Беларусь, уже отойдя от экономической пропасти 90-х, ставит новые задачи, и это тоже «читается» в ежегодных посланиях Президента. Так, в 2001-м Александр Лукашенко говорит об инновациях и инвестициях. В 2005-м белорусы впервые услышали слово «агрогородок», а с ним и стартует программа возрождения села. В рамках посланий Президент заявляет и о грядущих масштабных проектах: в 2002-м – о возведении Национальной библиотеки, в 2004-м – о Парке высоких технологий, а три года спустя – о планах по строительству собственной АЭС.
Независимость и суверенитет – как главная ценность белорусов и то, что нужно беречь как зеницу ока. Этот тезис в разные годы «красной линией» проходит через послания Президента. Так, в 2010-м Александр Лукашенко заявляет, что не допустит на белорусской земле «цветных революций». А в 2015-м призывает белорусов хранить мир спокойствие и порядок на нашей земле. В разрезе посланий Президента прослеживаются и тренды на пятилетки: от экономического роста и технологического перевооружения предприятий до социальной поддержки и повышения уровня жизни, а также обеспечение безопасности и противодействие давлению извне. Задача архиважная, учитывая, что мы вступили в период формирования нового мира. И вот на этом фоне в 2022-м в рамках Послания Президент задает белорусам фундаментальные вопросы: «А готовы ли платить за собственную оборону и государство?» и «Готовы ли мы платить за суверенитет и независимость» нашей страны?