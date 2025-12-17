Гражданину Беларуси в космосе быть! Как зарождался исторический полёт белорусского космонавта?

Всебелорусское народное собрание, которое теперь работает в конституционном статусе, – уникальный в мировом масштабе институт народовластия. К такой действительно эффективной форме управления государством и планирования будущего мы пришли эволюционно. Эволюционное и поступательное развитие – отличительная черта белорусского пути. Этот тренд, безусловно, будет продолжен. И здесь Беларусь опирается исключительно на собственные достижения. Одно из таких громких и прорывных – полет на международную космическую станцию Марины Василевской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какой тренд на будущее задает одно из самых ярких событий минувшего года?

Событие, которое назовут эпохальным, за которым с замиранием сердца будет следить вся страна. Событие, подарившее нам еще больше поводов для гордости и веры. Звезды ближе, чем кажутся. 23 марта 2024 года страна открывает новую страницу в своей суверенной истории. На орбиту впервые отправляется представительница Беларуси. Решение «Гражданину Беларуси в космосе быть» символично прозвучало 12 апреля 2022 года. В День космонавтики во время визита Александра Лукашенко и Владимира Путина на космодром Восточный. Пример внеземной интеграции с большим заделом на будущее.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пришло, наверное, время открыть дорогу в космос новым белорусским космонавтам. Я благодарен Президенту за то, что он поддержал эту инициативу и, более того, принял решение вместе с руководителем Роскосмоса о финансировании подготовки и запуске в космос нашего космонавта. В составе международного экипажа на МКС отправилась Марина Василевская, доказав всему миру – для целеустремленного человека нет невыполнимых задач. Всего за 8 месяцев освоила всю программу подготовки, на которую у других уходят годы. Она стала первой в истории нашей страны женщиной-космонавтом. За исключительные заслуги Марина Василевская удостоена звания «Герой Беларуси». Высадка космонавтов – первые эмоции Марины Василевской и процесс эвакуации. Как это было?