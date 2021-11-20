Польские силовики вытолкнули женщину за забор, а её ребёнок остался с другой стороны. Жуткие кадры с границы

Новости Беларуси. Польские силовики избивают и насильно вытесняют беженцев на белорусскую территорию. Такая информация поступает от Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, за прошедшие сутки литовские силовики насильственно пытались вытеснить более 140 человек, польские – около 350, а латвийские – не менее 20. Кроме того, Погранкомитет сообщил, что вблизи границы Беларуси в Польше находятся еще 110 человек, в Литве и Латвии – более 30. Несмотря на прилагаемые с нашей стороны усилия, многие беженцы все еще скитаются по лесам.

Группы людей с женщинами и маленькими детьми оказались в настоящей ловушке между колючими проволоками. Они отказываются возвращаться в свои фактически уничтоженные страны и не оставляют попыток пересечь границу с ЕС. Только европейские силовики остаются глухими к чужим проблемам: издеваются, держат людей как в концлагере.