Польские силовики вытолкнули женщину за забор, а её ребёнок остался с другой стороны. Жуткие кадры с границы

Новости Беларуси. Польские силовики избивают и насильно вытесняют беженцев на белорусскую территорию. Такая информация поступает от Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Польские силовики избивают и насильно вытесняют беженцев на белорусскую территорию. Такая информация поступает от Госпогранкомитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным ведомства, за прошедшие сутки литовские силовики насильственно пытались вытеснить более 140 человек, польские – около 350, а латвийские – не менее 20. Кроме того, Погранкомитет сообщил, что вблизи границы Беларуси в Польше находятся еще 110 человек, в Литве и Латвии – более 30. Несмотря на прилагаемые с нашей стороны усилия, многие беженцы все еще скитаются по лесам.
Группы людей с женщинами и маленькими детьми оказались в настоящей ловушке между колючими проволоками. Они отказываются возвращаться в свои фактически уничтоженные страны и не оставляют попыток пересечь границу с ЕС. Только европейские силовики остаются глухими к чужим проблемам: издеваются, держат людей как в концлагере.
Эти кадры с брестского направления границы. Крики, выстрелы, отчаяние. Женщину просто вытолкнули за польский забор, а ее ребенок остался с другой стороны. Мать, потерявшая ребенка, в панике и истерике. В итоге ее забрали поляки.
Смотрите в видеоматериале.
На литовском направлении тоже без перемен. После того, как пограничники травили беженцев собаками, пыл не остыл. Белорусские пограничники регулярно находят избитых людей в плачевном состоянии. Все они были задержаны сопредельной стороной, а потом буквально выброшены на нашу территорию с применением спецсредств и физической силы.