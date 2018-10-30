Новости Беларуси. Ровный асфальт, новые фонарные столбы и пешеходные лестницы прямиком к набережной. Половина моста на проспекте Машерова уже отремонтирована, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Ровный асфальт, новые фонарные столбы и пешеходные лестницы прямиком к набережной. Половина моста на проспекте Машерова уже отремонтирована, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По новой дороге теперь можно смело ехать в сторону проспекта Победителей. Соседний участок сейчас закрыт, здесь укладывают тротуарную плитку и укрепляют балки моста. К слову, бетон между балками оказался непрочным, поэтому его ждет замена. Также строители круглосуточно устанавливают водоотводы и систему освещения.
Юрий Сопин, производитель работ УП «СУ № 22 ОАО «Минскпромстрой»:
Третий этап будет закончен в ноябре месяце, там три пролета всего лишь, будем переходить на 4-ый этап, который планируем завершить в декабре при благоприятных погодныъ условиях.