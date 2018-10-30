Новости Беларуси. Ровный асфальт, новые фонарные столбы и пешеходные лестницы прямиком к набережной. Половина моста на проспекте Машерова уже отремонтирована, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По новой дороге теперь можно смело ехать в сторону проспекта Победителей. Соседний участок сейчас закрыт, здесь укладывают тротуарную плитку и укрепляют балки моста. К слову, бетон между балками оказался непрочным, поэтому его ждет замена. Также строители круглосуточно устанавливают водоотводы и систему освещения.