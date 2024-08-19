Покупай и выигрывай! Как стать счастливчиком в сети «Копеечка» и «Доброном»?

Cеть магазинов «Копеечка» и «Доброном» – одни из лидеров по низким ценам в Беларуси, продолжают радовать своих покупателей! Совсем недавно завершилась рекламная игра «Лига Добрики»! Главные призы, квартиру и машину, выиграли жители Новополоцка и Фаниполи! Кто эти счастливчики и чем еще порадует популярный ритейл, смотрим в сюжете!

Закрытое акционерное общество «Доброном» сегодня – это ведущая продуктовая мультиформатная розничная сеть в Беларуси, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Копеечка», «Доброном» и «Маяк». Общая численность торговых объектов по всей республике – более тысячи, чтобы каждая белорусская семья и гости страны с комфортом и выгодой приобретали любимые белорусские продукты.

Дешевые цены, очень вкусная кулинария. Внук очень любит пиццу у меня. Рекомендую всем посещать эти магазины. Хочется поучаствовать в акции. Может быть, квартиру повезет выиграть или машину. Очень надеюсь.

«Копеечка» и «Доброном» – это не только удобное месторасположение магазинов, приветливый и квалифицированный персонал, широкий ассортимент товаров, а с недавнего времени «Лига Добрики» – рекламная игра, в которой уже есть первые счастливчики!

Дорогой Иван Иванович, поздравляем вас с выигрышем квартиры! Иван Пилипейко, обладатель квартиры (г. Фаниполь):

О, спасибо!

Анна Корпусенко, обладатель автомобиля (г. Новополоцк):

Ой, как мне нравится машина моя! Очень неожиданная победа. От этого эмоции зашкаливают. У меня юбилей скоро. Это у меня подарок к юбилею.

Хотите тоже испытать удачу? Все просто – приходите за покупками в магазины сети «Копеечка» и «Доброном», а уезжайте домой на собственном авто! Продолжение следует!