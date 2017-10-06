«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже резко-резко похолодало, значит, люди будут работать – и в выходные дни будут включать. По крайней мере, в настоящее время все соответствующие бригады созданы и все работники, связанные с включением отопления предупреждены о том, что они не могут никуда в эти дни уезжать.