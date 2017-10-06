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«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице

06 октября 2017 09:15
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Новости Беларуси. Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе. Об этом 6 октября сообщили в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление»: Мингорисполком о том, когда включат отопление в столице-1

Дмитрий Плашков, заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже резко-резко похолодало, значит, люди будут работать – и в выходные дни будут включать. По крайней мере, в настоящее время все соответствующие бригады созданы и все работники, связанные с включением отопления предупреждены о том, что они не могут никуда в эти дни уезжать.

Тем временем в большинстве районов Беларуси теплеть в квартирах и домах станет уже сегодня, 6 октября. Традиционно огня батареям дают с заметным похолоданием на улице. Среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов тепла в течение 5 суток.

# общество # Отопительный сезон # Фотофакт # Дмитрий Плашков

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