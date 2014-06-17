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Погода в Беларуси с 17 по 22 июня. Ветрено и дождливо

17 июня 2014 13:33
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Новости Беларуси. Ветрено и дождливо в Беларуси будет всю неделю. Виной тому атлантический циклон, под влиянием которого осадки на территории нашей страны будут частыми, а температура воздуха на 2-5 градусов ниже климатической нормы. По словам синоптиков, такая погода больше соответствует середине мая.

Так, 17 июня в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Столбик термометра будет показывать от 14 тепла по северу до плюс 20 по югу страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

 

# общество # Погода в Беларуси

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