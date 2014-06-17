Как менялся город. Выставка фотографий Витебска с 1860 по 2014 годы

Новости Беларуси. В Витебске открылась фотовыставка, охватившая 150 лет жизни города. Самые старые снимки датируются 1860-м годом. Всего в областном краеведческом музее выставлено около двухсот фотографий. Они отображают архитектурный облик города, который менялся на протяжении десятилетий. На снимках можно увидеть здания, улицы, храмы и пейзажи.

Фотографии - не единственное, на что можно посмотреть в выставочных залах. Экспозицию дополняет и фототехника разного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.