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Как менялся город. Выставка фотографий Витебска с 1860 по 2014 годы

17 июня 2014 13:32
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Новости Беларуси. В Витебске открылась фотовыставка, охватившая 150 лет жизни города. Самые старые снимки датируются 1860-м годом. Всего в областном краеведческом музее выставлено около двухсот фотографий. Они отображают архитектурный облик города, который менялся на протяжении десятилетий. На снимках можно увидеть здания, улицы, храмы и пейзажи. 

Фотографии - не единственное, на что можно посмотреть в выставочных залах. Экспозицию дополняет и фототехника разного времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# общество # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

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