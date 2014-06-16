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В Минске стартовал конкурс на самую красивую и благоухающую лоджию

16 июня 2014 18:40
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Новости Беларуси. В Минске стартовал конкурс на самую красивую и благоухающую лоджию. Поэтому хозяевам самое время превратить место для сушки в цветущий сад.

Организаторы конкурса советуют проявить максимум фантазии — цветы высаживать не только в горшках и кашпо, но и в чайниках и кувшинах, а для декора  использовать ткани, бумагу или бисер.

Конкурс продлится до 24-го июля.  Чтобы стать его участником, необходимо сфотографировать свою композицию.

Лучшего хозяина клумбы на балконе назовут 28-го июля, сообщили в программе «Столичные подробности».

# общество # Конкурс

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