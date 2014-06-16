Новости Беларуси. В Минске стартовал конкурс на самую красивую и благоухающую лоджию. Поэтому хозяевам самое время превратить место для сушки в цветущий сад.

Организаторы конкурса советуют проявить максимум фантазии — цветы высаживать не только в горшках и кашпо, но и в чайниках и кувшинах, а для декора использовать ткани, бумагу или бисер.

Конкурс продлится до 24-го июля. Чтобы стать его участником, необходимо сфотографировать свою композицию.

Лучшего хозяина клумбы на балконе назовут 28-го июля, сообщили в программе «Столичные подробности».