Погода в Беларуси. МЧС объявило штормовое предупреждение

Новости Беларуси. Гололедица осложнит дорожную обстановку в Беларуси. Ночью и утром - снег, переходящий в дождь и туманы. МЧС на основании такого неблагоприятного прогноза погоды объявило штормовое предупреждение. Температура воздуха будет колебаться от минусовой до плюсовой. При таких перепадах водителям советуют быть особенно внимательными на мостах и эстакадах - ночью они промерзают и утром могут внезапно встретить коварным льдом.

К сведению автомобилистов - сегодня в Минской области ГАИ под особый контроль взяла автодорогу «Минск-Молодечно-Нарочь». Инспекторы используют, в том числе, скрытые формы слежения за ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.