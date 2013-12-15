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Погода в Беларуси. МЧС объявило штормовое предупреждение

15 декабря 2013 14:26
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Новости Беларуси. Гололедица осложнит дорожную обстановку в Беларуси. Ночью и утром - снег, переходящий в дождь и туманы. МЧС на основании такого неблагоприятного прогноза погоды объявило штормовое предупреждение. Температура воздуха будет колебаться от минусовой до плюсовой. При таких перепадах водителям советуют быть особенно внимательными на мостах и эстакадах - ночью они промерзают и утром могут внезапно встретить коварным льдом.

К сведению автомобилистов - сегодня в Минской области ГАИ под особый контроль взяла автодорогу «Минск-Молодечно-Нарочь». Инспекторы используют, в том числе, скрытые формы слежения за ситуацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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