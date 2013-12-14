В Беларуси воинскую присягу приняли более 12 тысяч призывников

Новости Беларуси. Присягу приняли более 12 тысяч призывников. Это солдаты срочной службы и резервисты. Молодые бойцы в течение нескольких недель проходили подготовительный курс, а сегодня поклялись защищать родину и с достоинством нести воинскую службу. Ранний подъем, завтрак, уборка — обычное армейское утро. Подготовить снаряжение, проверить обмундирование и на плац. Сегодняшний день хоть и начинался буднично, в памяти останется надолго.

Никита Жибит:

Волновался, особенно перед выходом, когда присягу принимать. Но справился, походил подполковник, пожелал удачи в службе

В воинских частях призывники уже больше месяца. За это время привыкли и к дисциплине, и к новым обязанностям. К присяге готовились тщательно. Строевой шаг, слаженность действий и четкое исполнение команды. Момент торжественный. После клятвы поздравление министра.

Впрочем, волновались не только новобранцы. В военных частях сегодня многолюдно. На присягу, да и просто, повидать сыновей и братьев после первого месяца службы приезжают целыми семьями.

Александр Клинчук попал в связисты, служит в 86-й бригаде. Радиотехникой интересовался с детства. Ближайшие месяцы у него будет возможность изучить новинки отечественного военпрома. На вооружении у белорусских связистов — самые современные технологии, ведь без связи не обходится ни одна операция. Вот эти передвижные станции — образцы последних разработок - участвуют в международных учениях. На них и будут нести службу сегодняшние новобранцы бригады.

Александр Клинчук:

Не жалею, что я здесь, потому здесь воспитывают достойных, мужественных, храбрых. Очень нравится здесь

Понаблюдать за происходящим на плацу приехало и будущее поколение белорусской армии. Кадеты суворовских училищ уже присматриваются к выбранной профессии.

Игорь Можейко, командир отделения Минского суворовского военного училища:

Впервые видел, как они принимали присягу, стоял недалеко. Захватывает дух, на самом деле.

Кроме волнительной церемонии, для гостей короткая экскурсия. Казармы, оснащение бригады и палатки с солдатской кашей. В этой воинской части сегодня приняли присягу почти 2,5 сотни солдат, в честь праздника они получили первое увольнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Читать подробнее на сайте СТВ: Новости «24 часа» на СТВ.Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-minska-i-minskoy-oblasti/aleksandr-lukashenko-razvitie-sil-specoperaciy-vooruzhennyh-sil