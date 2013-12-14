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В Беларуси воинскую присягу приняли более 12 тысяч призывников

14 декабря 2013 16:47
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Новости Беларуси. Присягу приняли более 12 тысяч  призывников. Это солдаты срочной службы и резервисты. Молодые бойцы в течение нескольких недель проходили подготовительный курс, а сегодня  поклялись защищать родину и с достоинством  нести воинскую службу. Ранний подъем, завтрак, уборка — обычное армейское утро. Подготовить снаряжение, проверить обмундирование и на плац.  Сегодняшний день хоть и начинался буднично, в памяти останется надолго.

Никита Жибит:
Волновался, особенно перед выходом, когда присягу принимать. Но справился, походил подполковник, пожелал удачи в службе

В воинских частях призывники уже больше месяца. За это время привыкли и к дисциплине, и к новым обязанностям.  К  присяге готовились тщательно. Строевой шаг, слаженность действий и четкое исполнение команды. Момент торжественный. После клятвы поздравление министра.

Впрочем, волновались не только новобранцы. В военных частях сегодня многолюдно. На присягу, да и просто, повидать сыновей и братьев после первого месяца службы приезжают целыми семьями.

Александр Клинчук попал в связисты, служит в 86-й бригаде. Радиотехникой интересовался с детства. Ближайшие месяцы у него будет возможность изучить новинки отечественного военпрома. На вооружении у белорусских связистов — самые современные технологии, ведь без связи не обходится ни одна операция.  Вот эти передвижные станции — образцы последних разработок - участвуют в международных учениях. На них и будут нести службу сегодняшние новобранцы бригады.

Александр Клинчук:
Не жалею, что я здесь, потому здесь воспитывают достойных, мужественных, храбрых. Очень нравится здесь

Понаблюдать за происходящим на плацу приехало и будущее поколение белорусской армии. Кадеты суворовских училищ уже присматриваются к выбранной профессии.

Игорь Можейко, командир отделения Минского суворовского военного училища:
Впервые видел, как они принимали присягу, стоял недалеко. Захватывает дух, на самом деле.

Кроме волнительной церемонии, для гостей короткая экскурсия. Казармы, оснащение бригады и палатки с солдатской кашей. В этой воинской части сегодня приняли присягу почти 2,5 сотни солдат,  в честь праздника они получили первое увольнение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-minska-i-minskoy-oblasti/aleksandr-lukashenko-razvitie-sil-specoperaciy-vooruzhennyh-sil
Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-minska-i-minskoy-oblasti/aleksandr-lukashenko-razvitie-sil-specoperaciy-vooruzhennyh-sil
Новости «24 часа» на СТВ.
Читать подробнее на сайте СТВ: /novosti-minska-i-minskoy-oblasti/aleksandr-lukashenko-razvitie-sil-specoperaciy-vooruzhenny

 

# общество # Армия Беларуси

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