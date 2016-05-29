Погода в Беларуси: грозы в отдельных районах обещают синоптики 29 мая

Новости Беларуси. Грозы в отдельных районах обещают синоптики сегодня и в Беларуси. При них ожидается усиление ветра. Температура воздуха будет по настоящему летней, вместе с тем, пройдут кратковременные дожди, сообщают в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При грозах, напоминают специалисты, необходимо вести себя с особой осторожностью. От непогоды не следует прятаться под большими одинокими деревьями. Во время грозы нельзя находиться и у воды — купаться, ловить рыбу. Не стоит бежать либо заниматься спортом. Считается, что пот и быстрое движение «притягивает» разряды молнии.