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Погода в Беларуси: грозы в отдельных районах обещают синоптики 29 мая

29 мая 2016 10:23
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Новости Беларуси. Грозы в отдельных районах обещают синоптики сегодня и в Беларуси. При них ожидается усиление ветра. Температура воздуха будет по настоящему летней, вместе с тем, пройдут кратковременные дожди, сообщают в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

При грозах, напоминают специалисты, необходимо вести себя с особой осторожностью. От непогоды не следует прятаться под большими одинокими деревьями. Во время грозы нельзя находиться и у воды — купаться, ловить рыбу. Не стоит бежать либо заниматься спортом. Считается, что пот и быстрое движение «притягивает» разряды молнии.

# общество # Погода в Беларуси

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