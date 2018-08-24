Семь с половиной тысяч военнослужащих: масшатбное командно-штабное учение пройдет в Беларуси

Новости Беларуси. Семь с половиной тысяч военнослужащих и 260 тысяч бронированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Семь с половиной тысяч военнослужащих и 260 тысяч бронированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабное командно-штабное учение пройдет в Беларуси. Для выполнения задач будут задействованы сразу 6 полигонов в разных регионах страны: Брестском, Минском, Гродненском и Могилевском.
Воинские части и подразделения уже выдвинулись в районы проведения учений. Основные действия начнутся 6 сентября. Прикрывать наземные силы будут с воздуха. В учениях задействуют около 30 самолетов и вертолетов.