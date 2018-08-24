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Семь с половиной тысяч военнослужащих: масшатбное командно-штабное учение пройдет в Беларуси

24 августа 2018 10:31
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Новости Беларуси. Семь с половиной тысяч военнослужащих и 260 тысяч бронированной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь с половиной тысяч военнослужащих: масшатбное командно-штабное учение пройдет в Беларуси-1

Масштабное командно-штабное учение пройдет в Беларуси. Для выполнения задач будут задействованы сразу 6 полигонов в разных регионах страны: Брестском, Минском, Гродненском и Могилевском.

Семь с половиной тысяч военнослужащих: масшатбное командно-штабное учение пройдет в Беларуси-4

Воинские части и подразделения уже выдвинулись в районы проведения учений. Основные действия начнутся 6 сентября. Прикрывать наземные силы будут с воздуха. В учениях задействуют около 30 самолетов и вертолетов.

Семь с половиной тысяч военнослужащих: масшатбное командно-штабное учение пройдет в Беларуси-6

Семь с половиной тысяч военнослужащих: масшатбное командно-штабное учение пройдет в Беларуси-8

# Военные учения # общество # Фотофакт

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