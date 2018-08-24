«Люблю экспериментировать, люблю вызовы»: почему итальянец-дизайнер купальников переехал в Беларусь

За новой жизнью – в Беларусь. Сальваторе Паттокио переехал из Италии в Минск пять лет назад. Свою карьеру он начинал, как консультант в области моды, в итальянском городе Лечче, потом решил создать собственную компанию по производству купальников. По словам Сальваторе, в определённый момент, он стал состоятельным и известным в Италии. Но потом захотелось что-то поменять: начать путешествовать, покорять новые вершины и узнавать мир. Так модельер оказался в Беларуси и ни разу не пожалел.

Сальваторе Паттокио, дизайнер купальников:

Я люблю экспериментировать, люблю вызовы, мне нравится открывать новые вещи. Я также хотел показать свой бренд. Сделать рекламу за границей. В Италии мой бренд популярен, но я, конечно, хотел улучшить его и за рубежом. Вы спросите меня, почему я выбрал Беларусь? Мой ответ: начало может быть положено кем угодно и где угодно. Поэтому почему бы не здесь? Это – прекрасная страна. Здесь очень безопасно, чисто. Сальваторе в Беларуси продолжает заниматься любимым делом: созданием купальников.

Мужчина признаётся, что наша страна – удивительная, невероятно спокойная, чистая, а люди здесь законопослушные: они всегда ждут зелёного сигнала светофора и мало мусорят на улицах. В Италии всё совсем иначе. Сальваторе Паттокио:

Мне нравится здесь жить, потому что это – очень спокойный город. Нет большого движения. Я был и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Я люблю такие исторические города, это очень интересно, но это не для меня. Я не люблю, когда много движения. В Москве этого было очень много. Я должен видеть спокойствие, которое есть во мне, как в личности.

Ещё одним несомненным плюсом Беларуси, считает Сальваторе, является безопасность. Для модельера это было главным условием при переезде. И Минск порадовал: здесь не нужно беспокоится, что с тобой что-то случится, говорит Сальваторе. За пять лет жизни в Беларуси у него ни разу не было неприятностей. Сальваторе Паттокио:

Важно чувствовать себя хорошо. Например, если моя машина или велосипед находятся на улице – никто это не повредит, не украдёт. Это и означает безопасность. В Италии не так, к сожалению. Там есть некоторые трудности с этим. А здесь люди гуляют по ночам, и они не боятся это делать. И мне очень нравится, потому что я чувствую свободу: ты можешь идти куда угодно без какой-то тревоги. Больше всего, признаётся дизайнер, он скучает по итальянской кухне. Хотя, многие из национальных блюд нашей страны он уже пробовал.