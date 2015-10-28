В Бресте впервые в Беларуси проходят военно-полевые сборы кадетов

Новости Беларуси. Еще не служба, но уже и не игра. В Бресте впервые в нашей стране проходят военно-полевые сборы кадетов. Будущие защитники отечества осваивают огневую, тактическую и десантную подготовку в полевом лагере.

Вместо уютной комнаты – солдатские палатки с «буржуйкой», вместо виртуальных сражений – реальное оружие и боевые задачи. 35 брестских кадетов «примеряют» на себя настоящие армейские будни.

Кадет:

Чувствую себя по-настоящему в армии.

Программа военно-полевых сборов расписана буквально по минутам: ранние подъемы, наряды, тактическая, огневая и десантная подготовка – все как у действующих военнослужащих.

От прыжка до приземления – здесь учат всему. Глеб Коробчук экстренную учебную ситуацию воспринимает серьезно. Юноша мечтает стать кадровым офицером.

Глеб Коробчук, кадет кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:

Мой отец военнослужащий этой части, я всегда стремился стать как он – покорять небеса и прыгать с парашютом. Я всегда хотел быть одним из тех, кто будет защищать родину.

Это еще одна обязательная дисциплина: пятикилометровый марш-бросок в полном обмундировании – задача не из легких даже для опытных бойцов. Только боевое оружие – больше 5 килограммов.

Вадим Борис, кадет кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:

Помогали, у некоторых перебирали автоматы, тащили. Сначала кажется, что это легко, а когда половину пробежал, думаешь, лучше бы не бежал.

После короткого перерыва на обед, который, кстати, сами на полевой кухне готовят девочки-кадеты, ребята снова «рвутся в бой». С мальчишками ежедневно занимаются военнослужащие 38-й отдельной мобильной десантной бригады – одного из лучших соединений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Суховило, заместитель командира 38-й отдельной гвардейской мобильной бригады:

Это уникальная возможность для того, чтобы наши дети в тот период, когда проходят каникулы, занялись не простыми обывательскими занятиями, а почерпнули какую-то пользу для себя. Абсолютно не выбираем для детей каких-то поблажек, делают они все, стараются. И получается.

Виктор Пенза, начальник кадетского корпуса средней школы № 35 Бреста:

Мы не хотим из них сделать военных, мы хотим сделать из них достойных граждан страны. И через вот эту кадетскую направленность достигается цель ответственности, он учится подчиняться, выполнять задачи, мыслить.