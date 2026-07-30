Подразделения ПВО Беларуси продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей

Арсенал зенитных ракетных войск пополняется новейшими и модернизированными образцами техники. Современные станции позволяют обнаруживать цели и брать их на сопровождение практически мгновенно. Информация о воздушной обстановке анализируется непрерывно: если на экранах появляется неопознанный объект, боевые алгоритмы активируются без задержки.

Главная задача – не допустить угрозы. Подразделения противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащий зенитной ракетной бригады:

В реалиях, которые сейчас происходят вокруг нашей страны, задача охраны государственной границы в воздушном пространстве является ключевой, потому что нападения с воздуха сейчас в основном и происходят. Атаки БПЛА, разного вида крылатых или баллистических ракет. Задача серьезная.

Расчеты ПВО продолжают усиливать контроль над воздушной обстановкой, отрабатывают действия в сложных метеоусловиях и при высокой интенсивности полетов. Система боевого дежурства остается одной из ключевых составляющих национальной безопасности.