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Подразделения ПВО Беларуси продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей

30 июля 2026 08:16
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Главная задача – не допустить угрозы. Подразделения противовоздушной обороны продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арсенал зенитных ракетных войск пополняется новейшими и модернизированными образцами техники. Современные станции позволяют обнаруживать цели и брать их на сопровождение практически мгновенно. Информация о воздушной обстановке анализируется непрерывно: если на экранах появляется неопознанный объект, боевые алгоритмы активируются без задержки.

Подразделения ПВО Беларуси продолжают выполнять задачи боевого дежурства по охране воздушных рубежей-2

Военнослужащий зенитной ракетной бригады:
В реалиях, которые сейчас происходят вокруг нашей страны, задача охраны государственной границы в воздушном пространстве является ключевой, потому что нападения с воздуха сейчас в основном и происходят. Атаки БПЛА, разного вида крылатых или баллистических ракет. Задача серьезная.

Расчеты ПВО продолжают усиливать контроль над воздушной обстановкой, отрабатывают действия в сложных метеоусловиях и при высокой интенсивности полетов. Система боевого дежурства остается одной из ключевых составляющих национальной безопасности.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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