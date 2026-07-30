Почти 3 тыс. обращений рассмотрели профсоюзные юристы на правовых приемах с начала 2026-го

Каждый последний четверг месяца профсоюзные юристы выезжают в районные центры, чтобы бесплатно консультировать граждан по трудовым вопросам. Такая форма работы позволяет людям получать квалифицированную помощь по месту жительства. Очередной прием проходит сегодня, 30 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За полгода поступило почти три тысячи обращений – большинство касается трудовых отношений, но есть вопросы по пенсионному и семейному законодательству. В основном проблемы решаются сразу: людям дают подробные разъяснения норм закона и порядок действий.

Сергей Шикунец, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Анализ предыдущих данных мероприятий показывает, что люди обращаются с многосторонними вопросами, связанными в том числе и со своевременностью выплаты заработной платы, предоставления отпусков, выплаты компенсаций и много-много других вопросов. К правовым инспекторам труда обращаются не только работники со стажем, но и молодые специалисты с вопросами, интересующими их в начале трудовой деятельности. И смею вас заверить, что инспекторы труда окажут безусловную помощь каждому работнику, в том числе в сопровождении отстаивания их интересов в судебном порядке.

Юристы помогают и в спорных случаях: в Гродненской области удалось сохранить рабочее место сотруднику пенсионного возраста, в Могилёвской — согласовать перенос отпуска. Если требуется суд, профсоюзы готовят документы и ведут дело до конца. Информацию о месте и времени приёмов можно найти на сайтах областных объединений профсоюзов.