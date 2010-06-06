Почему белорусы все чаще покупают товары в интернет-магазинах

Магазины, как таковые, появились в байнете всего 10 лет назад. С тех пор с каждым годом их становится все больше.

Теперь виртуально можно побродить по целым торговым центрам. Причем некоторые настолько увлеклись интернет-шоппингом, что решили вообще не выходить в реальный мир. Зачем, если надобности нет. Вот и мы решили провести эксперимент.

Имея под рукой компьютер с выходом в Интернет и телефон, мы попробовали обеспечить себя всем необходимым для жизнедеятельности, то есть едой, одеждой, бытовой техникой, мобильным телефоном.

В поисках первого были недолго. Даже не десятки, а сотни ресторанов готовы предложить услуги на вынос. Свой выбор решили остановить на пицце.

Обещанное «в течение часа» закончилось доставкой через полтора часа. Расспросили курьера Сашу поподробнее о его нелегком труде. К слову, о том, что белорусы теперь не на шутку ленятся ходить за покупками, говорит хотя бы то, что работой Саши занимаются практически все его друзья. Саша развозит пиццу всего месяц. Но у него уже есть постоянные клиенты. На качество, по крайней мере, самой пиццы пока никто не жаловался.

Покупаем мобильный телефон. Выбрали модель и цвет. Звоним по указанным номерам телефона. Нужного нам цвета телефона на складе не оказалось. Причем не только этого интернет-магазина, но и всех остальных, в которые мы обратились.

Курьер:

Все больше и больше клиентов уходит в Интернет. Им не надо никуда ехать. Из 10 клиентов только двое хотят выбрать из чего-то. И только один из двух готов куда-то ехать, чтобы из чего-то выбрать.

Этот курьер лукавить не стал. От «серого» мобильника пока, действительно, никто не застрахован. Но создатель первого виртуального торгового центра напоминает, что печать и чек пока не отменяли. И какой магазин стоит выбрать в Интернете из 2000 существующих, он нас тоже посвятил.

Владимир Комков, директор интернет-портала:

Считается хорошим тоном на своих страницах давать информацию о том, кто владелец магазина — ФИО предпринимателя, название компании, реквизиты и свидетельства о государственной регистрации, номер лицензии, контактные данные. Если этих данных на сайте нет, я бы на нем ничего не покупал.

Оказалось, интернет-магазинов с лицензией у нас пересчитать по пальцам. И если американцы по статистике покупают одежду в Интернете чаще, чем книги, то белорусам проще пойти и померить, а не тратить время на ожидание товара, который в итоге будет плохо сидеть. К тому же, то, что есть в виртуале, не всегда есть в реале.

Цена товаров, которые продаются в интернет-магазинах, существенно разнится с той, по которой такой же товар предлагают в обычном магазине. Причем не только на бытовую технику, но и на все товары в Интернете. К примеру, стиральная машина нам досталась на 20% дешевле, чем та, которую нам показали в городском магазине.

Директор виртуального магазина Максим за его аренду платит столько, сколько стоит аренда одного квадратного метра в обычном магазине. То есть примерно 50 евро.

Максим Сущёнок, заведующий интернет-магазином:

Сайт в Интернете обязателен для любой крупной компании. Он позволяет, не выходя из дома, увидеть те же самые образцы, цены и, по возможности, получить консультацию у менеджера по технике. Для потребителя это, в первую очередь, удобно. А для магазина это престиж.

Анна Бунькова, Сергей Капустин и Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.