На территории 72-го объединённого учебного центра открылось новое здание медицинского пункта

Праздничный день в Борисове отметили важным событием: на территории 72-го объединенного учебного центра торжественно открылось новое здание медицинского пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничный день в Борисове отметили важным событием: на территории 72-го объединенного учебного центра торжественно открылось новое здание медицинского пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это современный объект, который станет ключевым звеном в системе медицинского обеспечения военнослужащих. Здесь готовы принимать тех, кому требуется госпитализация при инфекционных и вирусных заболеваниях, а также бойцов, получивших травмы или столкнувшихся с последствиями отравлений.
Здание спроектировано с учетом всех требований к безопасности и комфорту. Просторные, светлые палаты рассчитаны на наблюдение сразу 40 пациентов. Для тех, кто нуждается в изоляции, предусмотрены отдельные блоки – полностью автономные. Это позволяет оперативно реагировать на любые эпидемиологические вызовы и минимизировать риски распространения заболеваний.
Александр Малюх, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Беларуси:
Вооруженные Силы никогда не стоят на месте. Постоянно идет обновление и казарменно-жилищного фонда, и лечебных учреждений, медицинских подразделений. Поэтому то, что сегодня мы открыли медицинский пункт в 72-м ОУЦ, это не значит, что не происходит такая работа в других воинских частях и соединениях. И, конечно же, это создание прекрасных условий для работы как персонала, так и прохождения стационарного лечения заболевших военнослужащих. А все прекрасно знают, что здоровье военнослужащих – это самое большое сокровище наших Вооруженных Сил и Республики Беларусь.
Особое внимание уделили рабочим зонам медперсонала. Служебные кабинеты, процедурные и амбулаторные помещения организованы по-новому: продуманная логистика, современное оборудование, удобные маршруты для пациентов. Все это повышает скорость и качество оказания помощи, а также создает условия для более эффективной работы врачей и среднего медперсонала. Теперь в учебном центре есть возможность оказывать помощь на уровне, соответствующем современным стандартам, – быстро, профессионально и в максимально комфортных условиях.