На территории 72-го объединённого учебного центра открылось новое здание медицинского пункта

Праздничный день в Борисове отметили важным событием: на территории 72-го объединенного учебного центра торжественно открылось новое здание медицинского пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это современный объект, который станет ключевым звеном в системе медицинского обеспечения военнослужащих. Здесь готовы принимать тех, кому требуется госпитализация при инфекционных и вирусных заболеваниях, а также бойцов, получивших травмы или столкнувшихся с последствиями отравлений. Здание спроектировано с учетом всех требований к безопасности и комфорту. Просторные, светлые палаты рассчитаны на наблюдение сразу 40 пациентов. Для тех, кто нуждается в изоляции, предусмотрены отдельные блоки – полностью автономные. Это позволяет оперативно реагировать на любые эпидемиологические вызовы и минимизировать риски распространения заболеваний.