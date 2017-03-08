Побольше бы таких забегов: Любовь Черкашина о Beauty run

Новости Беларуси. В центре Минска 8 марта все светофоры показывали для женщин только зеленый, ведь они стали участницами праздничного легкоатлетического забега. На финише всех встречали медалями и цветами.

Участвовали и минчанки, и гости столицы.

И главным здесь была не скорость, а весеннее настроение – сочетание красоты, нежности и улыбок, которые 2000 бегуний подарили своим болельщикам, мужьям и детям. За красивым забегом наблюдали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте 2000 участниц. Среди спортивных красоток в этот день и минчанки, и гостьи столицы, и иностранки, и профессионалы, и любители. Но на всех – одно весеннее настроение и азарт.

Участницы забега:

Супер! Отлично, просто замечательно. Эмоции отличные, правда, девчонки?

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Помимо минчанок сегодня бегут представительницы 36 населенных пунктов не только страны, но и из Европы подъехали.

Нет в этом состязании ни ограничений по возрасту, ни по подготовке. На выбор две дистанции: в 2 километра и в 5.

Не прошло и трех минут после старта, как победительница уже финиширует.

Виктория Кушнир, участница забега:

Хочется поздравить всех мам, женщин, бабушек, девочек с этим прекрасным весенним праздником.

Еще через пару минут заканчивают забег прекрасные леди, которым покорился большой круг. Пусть рекорды и не установлены, главное – настрой.

Участницы:

Супер, всем рекомендую.

Тяжело было бежать, но в итоге все получилось, и это здорово!

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике:

Побольше бы таких забегов, но 8 марта только раз в году. А такое ощущение, мне кажется, можно получить только 8 марта, когда бежит такая концентрация красоты.

Для тройки самых быстрых – ценные подарки и сертификаты.

Искали не только самых быстрых, но и оригинальных: речь о внешнем виде, костюмах. Среди них оказался и настоящий спартанец. С утонченной фигурой и нежной улыбкой, но с боевым духом. А как иначе?

Светлана Григорьева, участница забега:

Это вызов себе: побороть свою стеснительность. Вызов к победе, движение к спорту. Победа, спорт, жизнь!

А для Ольги этот праздник двойной, девушке 8 марта исполнилось 20 лет. Как можно такой день провести иначе?

Ольга Ярохович, участница забега:

Все вокруг тебя зарядило перед стартом, и поэтому бежалось очень легко, с хорошим настроением.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Здорово, что набирают популярность забеги в необычном формате.

Наверное, это, прежде всего, показатель того, как в нашей стране популяризируется здоровый образ жизни.

Две тысячи «роз» сегодня стали одним большим подарком от сердца к сердцу для тех, кто Женский день не только спортивно провел, но и поделился теплом с другими.

Участница:

Какой замечательный праздник! Спасибо организаторам, это, пожалуй, лучший спортивный праздник, который только можно было сделать.