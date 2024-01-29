Победителей республиканского конкурса «Наследие» наградили в Минске

От интерактивной карты достопримечательностей Беларуси до туристического веломаршрута. Победителей республиканского патриотического конкурса «Наследие» наградили сегодня, 29 января, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторов лучших работ пригласили в студию «Столичного телевидения».

Проект проходит по инициативе общественного объединения «Белая Русь». На суд жюри учащиеся и сотрудники средних специальных учреждений образования представили около сотни работ. Так, ребята изучали историю своей семьи и снимали тематические видеоролики. Педагоги же презентовали проекты по патриотическому воспитанию молодежи. Один из них получил грант на реализацию от «Белой Руси». Учащиеся Клецкого сельскохозяйственного колледжа совместно с педагогом разработали экскурсионный маршрут по историческим местам района.

И рина Валиева, преподаватель Клецкого государственного сельскохозяйственного колледжа: Идея родилась сама собой во время проведения единого урока «О чем звонят колокола Хатыни». Ребятам очень понравилась тема, карта сожженных деревень. И вот они как-то увлеклись этой темой. Я им предложила подготовиться самим как экскурсоводам, они сами искали информацию, беседовали с представителем прокуратуры. Он проводил с ними беседы, они задавали вопросы. Музей приходит к нам в колледж, проводит выставки, им тоже задавали вопросы. Предоставили нам документы о войне, в Клецке было гетто, о нем и экскурсия.

Анна Белоусова, ведущий специалист по международному сотрудничеству РОО «Белая Русь»:

По нашим участникам мы наблюдаем, что с каждым годом работ, во-первых, становится больше, во-вторых, они глубже, осознаннее. Работы на различные темы: о подвигах нашего народа, о семьях, о своих учителях и так далее. Наши учащиеся иногда, раскрыв одну тему, раскрывают ее глубже в следующем году.

Для победителей конкурса также приоткрыли телевизионное закулисье нашего телеканала. Гостей познакомили с работой ведущих, звукорежиссеров и операторов.