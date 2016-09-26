Площадь Независимости в Минске: от появления до современности и судьба памятника Ленину

Большому городу – большая площадь. Началом формирования площади Ленина (нынешней Независимости) послужило строительство Дома Правительства, проект которого был одобрен по результатам всесоюзного конкурса 1929 года, приуроченного к 10-летию провозглашения Минска столицей БССР.

Для архитектора Иосифа Лангбарда победа в конкурсе стала знаковой. Именно после нее зодчего пригласят участвовать в возведении главных архитектурных объектов довоенного Минска – Дома Красной армии, Оперного театра и Академии наук.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Название «Дом Правительства» является неполным, так как благодаря своим внушительным размерам это здание стало местом размещения не только правительства республики, но и парламента – Центрального исполнительного комитета, позже – Верховного Совета, а ныне – Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Более того, в 1994-1995 годах здесь также находилась первая резиденция Президента Республики Беларусь, до ее переезда на Карла Маркса, 38.

В 1933 году перед Домом Правительства был установлен главный памятник Советской Белоруссии – монумент вождю Октябрьской революции и основателю СССР Владимиру Ленину. И хотя Ленин бывал в Беларуси только проездом, да и то во времена Российской империи, в идее памятника была отражена связь вождя с историей зарождавшейся Советской республики.

Основой для монумента скульптора Матвея Манизера послужили фотографии Ленина, сделанные в Москве в 1920 году во время проводов им частей Красной армии на польский фронт, в том числе для освобождения Советской Белоруссии от иностранных интервентов. Национальную тему отразили горельефы, посвященные основным событиям первых лет существования новой республики. На центральном из них разместили надпись на белорусском языке, выполненную согласно правилам орфографии того времени. У подножия памятника была сооружена трибуна, с которой долгое время руководство БССР принимало праздничные парады.

Однако новый монумент простоял недолго. В годы немецкой оккупации скульптура Ленина была разрушена, уцелел лишь величественный пьедестал. Судьбу памятника мог разделить и Дом Правительства. Перед отступлением немцев из Минска здание было заминировано, но его удалось спасти.

Через год, в 1945-м, ансамбль Дома Правительства будет восстановлен, по сохранившимся формам заново отольют и установят на прежнее место памятник Ленину. Воссозданная скульптура вождя пролетариата ознаменует собой начало возрождения еще лежавшего в руинах Минска.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Интересна судьба и установленного на фасаде Дома Правительства большого бронзового герба Советской Белоруссии. Это был герб образца 1927 года, где с одной стороны венка находились не колосья, переплетенные льном, а дубовые ветви. А надпись с названием республики была сделана шрифтом не современным, а в стиле времен первопечатника Франциска Скорины. Говорят, что этот герб был прикреплен на фасаде Дома Правительства настолько крепко, что если бы его попытались снять, то дало бы трещины само здание. Так это или нет, но немецко-фашистские захватчики так и не смогли снять этот герб и прикрыли его нацистской свастикой. Есть известные кадры 1944 года, когда Минск был освобожден войсками советской армии, и видно на них, как падает свастика с фасада Дома Правительства. Несмотря на изменения в изображении этого герба, он продолжал здесь находиться долгие годы, но в 1994 году он был прикрыт новым гербом республики – «Погоней». Правда, в 1995 году «Погоня2 была снята и герб образца 1927 года вновь предстал перед нашим взором. Сегодня его покрывает собой современный герб Республики Беларусь.

Но вернемся к истории минского монумента Ленину. В 90-ые годы с распадом Советского Союза будущее этого памятника, казалось, могло повторить судьбу самой созданной Лениным страны. 6 сентября 1991 года Мингорсоветом было принято решение о замене памятника Ленину на архитектурно-художественную композицию, символизирующую суверенитет и независимость Беларуси.

Для разработки композиции должен был состояться конкурс и в соответствии с решением до 1 марта 1993 года площадь перед Домом Правительства должна была приобрести обновленный облик. Но конкурс так и не состоялся.

Сегодня площадь Независимости считается одной из самых больших в Европе. В послевоенное время существовало несколько вариантов ее создания, которые предусматривали организацию небольшой по размерам площади. В отличие от современной, эта площадь могла быть связана прямой осью со зданием вокзала, но за ее пределами было бы оставлено здание Красного костела. Кстати, в 50-е годы площадь выглядела довольно любопытно.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Вы видите одно из первых цветных фото послевоенного Минска. На нем заметна пальма в катке, их высаживали в летние периоды. Также фрагмент Дома Костровицкой. Дом Костровицкой стоял примерно на этом месте. Это было внушительное многоэтажное здание. Последнее историческое здание на площади, которое было снесено в середине 1960-- годов, поскольку оно мешало формированию ансамбля Дома Правительства и перекрывало вид на него.

В 1960-е был принят к осуществлению нынешний вариант планировки площади, вытянутой в сторону главного проспекта. Размеры ее стали в результате немногим менее семи гектаров.

В те годы в печати часто сравнивали ее новые масштабы с размерами других известных городских площадей. По данному показателю минская площадь превосходила и площадь Согласия в Париже, и Красную площадь в Москве, и Дворцовую в Ленинграде.

Но на этом дело не закончилось. В ходе реконструкции в начале 2000-х под площадью были сооружены большой торговый центр и паркинг. Спустившись на четыре этажа под землю, она в трехмерном измерении стала самой вместительной городской площадью в мире, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Иван Турлай, автор книги «Минск. Малоизвестные страницы», кандидат экономических наук:

Площадь стала застраиваться с конца 50-х годов. Архитектура появлявшихся на ней сооружений должна была соответствовать не парадному облику застройки стилю «Сталинский ампир», а архитектуре Дома Правительства, то новые здания должны были быть лаконичными, строгими по архитектуре. Это прежде всего здание Белорусского государственного университета. Стало оно вторым по величине зданием в городе после Дома Правительства. И здание горисполкома. Позже было построено здание управления Минского метрополитена на месте снесенного корпуса мединститута. И, наконец, самое высокое здание на площади – высотка педагогического университета, пристройка к довоенному корпусу этого вуза.

Красный костел, или костел Святых Симеона и Елены, названный так в память о рано умерших детях Эдварда Войниловича, фундатора строительства, появился в Минске в 1910 году. Изначально он возводился с учетом расположения на узкой улице губернского города, и никто во время его сооружения и представить себе не мог, что в будущем этот храм станет частью застройки большой площади многомиллионной столицы.

Так уж сложилось в истории Минска, что город, многие века в своей истории даже не претендовавший на статус столицы страны, в конечном счете таковым стал.