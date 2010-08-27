Пешеходные переходы в Минске стали желать счастья и здоровья

Исправленные надписи не сразу бросаются в глаза — художник постарался в точности подобрать шрифт.
Белорусские и зарубежные повара сойдутся в кулинарном поединке на фестивале «Мотальскія прысмакі». Международный фэст откроется сегодня на Брестчине — в Ивановском районе.
До начала учебного года осталось совсем немного, однако некоторым белорусским школам еще предстоит исправить ошибки.
Сегодня автор «Военно-полевого романа», «Интердевочки», «Любимой женщины механика Гаврилова» и еще полутора десятков замечательных фильмов празднует юбилей.
23 сентября 2026 20:25
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