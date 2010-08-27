Прямой эфир

Пешеходные переходы в Минске стали желать счастья и здоровья

27 августа 2010 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Будьте счастливыми» вместо «Будьте осторожными». Еще одна надпись — «Будьте здоровыми».

Исправленные надписи не сразу бросаются в глаза — художник постарался в точности подобрать шрифт.

Фото. Пешеходные переходы в Минске стали желать счастья и здоровья

Фото. Пешеходные переходы в Минске стали желать счастья и здоровья

# общество # Сбили пешехода на пешеходном переходе

Другие новости рубрики

Все новости
27 августа 2010 06:39

Международный кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі» стартует сегодня в Брестской области

27 августа 2010 06:36

Около 20% школ Беларуси не получили паспорта готовности из-за отсутствия автономных пожарных сигнализаций

26 августа 2010 12:20

Известному режиссеру, оператору и сценаристу Петру Тодоровскому исполнилось 85 лет