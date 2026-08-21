Уборочная кампания: за ее цифрами – прежде всего люди. В Слуцком районе чествовали героев жатвы – тех, кто с первыми лучами солнца выходит в поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди передовиков – водитель сельхозпредприятия «Исерно» Алексей Ананич: он перевез свыше 5 тысяч тонн зерна – лучший показатель в районе. Не первый год в числе лидеров и механизатор сельхозпредприятия «Рачковичи» Белорусской железной дороги Александр Скрыган – его экипаж намолотил 4,5 тысячи тонн.

Алексей Ананич, водитель сельхозпредприятия «Исерно»: Семейная династия. Вот отец был трактористом, ну а я уже водитель. За 11 лет это первый раз, когда я набрал 5 тысяч. Хочется еще больше, но попробуем в следующем сезоне.

Александр Скрыган, механизатор сельхозпредприятия «Рачковичи» Белорусской железной дороги:

Отец работал в хозяйстве и работал помощником. Интересно было. Вырос и стал комбайнером сам. Уборочная – это как дело жизни

Передовиков поздравил помощник Президента – инспектор по Минской области Александр Кохан, отметив вклад аграриев в общий результат. Еще несколько погожих дней – и хозяйства центрального региона завершат уборочную.