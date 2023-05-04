Первый экзамен по новой системе для выпускников школ пройдёт уже 14 мая

Новости Беларуси. Первый шаг во взрослую жизнь предстоит сделать выпускникам – чуть больше недели остается до экзаменов. С 2023 года вступительная кампания будет проходить по новым правилам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо трех школьных испытаний и трех ЦТ сдать нужно будет два централизованных экзамена и одно тестирование по профильному предмету. Испытание по русскому и белорусскому языкам пройдет в Беларуси уже 14 мая. Что касается организации экзаменов, в городах к пунктам сдачи ребята будут прибывать сами, но в сопровождении учителей, а учеников сельских школ доставят специальным транспортом. Графики уже сформированы.

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ имени Максима Танка:

Каждая школа закреплена за тем или иным корпусом, у нас их два. Мы, кстати, не меняли дислокацию, по сравнению с январской репетицией. Поэтому вопросы транспортные, вопросы входа отработаны. Особых нареканий и проблем не было.