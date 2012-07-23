20-летний провинциал из России открывает второй собственный бизнес в Чехии

Новости России. 20-летний россиянин Иван Шумайлов приехал в Чехию полтора года назад из Омска. Иван получил степень бакалавра в пражском университете UNYP, сообщает ctv.by со ссылкой на «Пражский экспресс».

Иван Шумайлов, бизнесмен:

Я приехал в Чехию со старшим братом. Через полгода студенческая жизнь наскучила, и я решил, что надо открывать свой бизнес. Работать на кого-то мне не хочется. А свой бизнес – это игра по своим правилам, на своём поле. Исследовав рынок, я понял, что идеальный вариант – это соки. Сегмент быстроразвивающийся, к тому же лицензии получить совсем не сложно. Меня везде спрашивали про опыт, даже, когда помещение снимал. А какой у меня может быть опыт – мне 20 лет! Я взял в Интернете фотографии баров скачал, свой логотип налепил и показывал – вот, мол, у меня в Москве несколько баров.

Иван нашёл помещение, сделал ремонт, получил необходимые документы. Расходы составили около 300 тыс. крон (около $14 тыс.). Нужно просто найти хороших подрядчиков и рассчитать время, делится опытом молодой предприниматель.

Иван Шумайлов, бизнесмен:

На самом деле опыта товарообмена у меня не было. Никакого. В детстве бутылки не сдавал, пирожки из грязи на камушки с друзьями по песочнице не обменивал. Но опыт – дело наживное, не так он и важен. Есть такой известный футбольный тренер Моуриньо. Он один из самых успешных тренеров в мире, но сам он в футбол никогда не играл. Так вот, когда его в очередной раз упрекнули в отсутствии опыта, он сказал: «Необязательно быть лошадью, чтобы потом стать наездником.

Самое главное, по словам юного чешского бизнесмена, понять рынок, увидеть, где есть спрос и в чём ниша для будущего бизнеса. Остальное – дело техники и упорства. Можно заниматься бизнесом без всякого образования, главное – хорошая идея, убеждён предприниматель. По модели онлайн-банка Иван решил открыть онлайн – агентство недвижимости.

Иван Шумайлов, бизнесмен:

Соки мне наскучили. Интересно было открыть бизнес, развить его, но я понял, что работать в этой сфере – это не моё. Так что я нашёл покупателя и продаю уже работающий бизнес. Прибыль потрачу на новый проект. Если внимательно изучить рынок, можно заметить, что почти все риэлтерские офисы пустуют. Так зачем тратить деньги на офис, если можно работать онлайн и тратить их на индивидуальный подход к клиенту и высокие зарплаты агентам?

Стабильность для Ивана Шумайлова сейчас важнее. Скоро он станет отцом. Вот так в 20 лет парень из Омска уже имеет семью и открывает свой второй бизнес в Европе.