Риелторы прогнозируют рост стоимости арендного жилья в Минске

Новости Беларуси. По прогнозам одного из минских агентств недвижимости, в конце июля 2012 среднестатистическая «однушка» в Минске будет стоить не меньше чем $280—300, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспублiку». Напомним, ещё в феврале за «однушку» просили $200, за «двушку» — $272, а за «трешку» — $309. При этом за место в комнате с соседом и хозяевами за стенкой просят чаще всего $60—80. Возможность жить без соседа в кватрире с хозяевами стоит $100—160. И здесь расценки из года в год не меняются.

Спрос на аренду жилья сейчас превышает предложение, утверждают столичные риелторы.



Ольга Денисевич, начальник отдела аренды агентства недвижимости «Твоя столица»:

Квартир сейчас не хватает. Студенты остаются на каникулы в Минске и работают. Те, кто уезжает, проплачивают пару месяцев, чтобы было куда вернуться. К тому же есть и те, кто уже сейчас подыскивает временный дом для будущего первокурсника. В итоге спрос в июне вырос на 20 %.

