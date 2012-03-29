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Первый белорусско-латвийский форум городов-побратимов открывается в Новополоцке

29 марта 2012 07:34
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Новости Беларуси, Новополоцк. Первый белорусско-латвийский форум городов-побратимов в Новополоцке собрал около 300 участников и сегодня стороны подпишут договоры о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и туристической сферах.

В настоящее время активно взаимодействуют уже более 30 пар городов из Беларуси и Латвии. Более десяти – в стадии установления контактов. Еще около трех десятков административных единиц прибалтийской страны выразили желание найти побратимов в нашей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество

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