Первый белорусско-латвийский форум городов-побратимов открывается в Новополоцке

Новости Беларуси, Новополоцк. Первый белорусско-латвийский форум городов-побратимов в Новополоцке собрал около 300 участников и сегодня стороны подпишут договоры о сотрудничестве в торгово-экономической, культурной и туристической сферах.

В настоящее время активно взаимодействуют уже более 30 пар городов из Беларуси и Латвии. Более десяти – в стадии установления контактов. Еще около трех десятков административных единиц прибалтийской страны выразили желание найти побратимов в нашей республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.